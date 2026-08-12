SDP:n Skinnari: Suomalainen työ takaisin kasvupolitiikan ytimeen – teollisuuden kasvurahoitus remonttiin

– Hallitus sanoo talouden kasvavan. Kasvun paras mittari on se, kuinka paljon uutta työtä ja tuloja syntyy Suomeen. Siihen tarvitaan yrityksille kysyntää, investointeja ja rahoitusta kasvuun.

Skinnari vieraili keskiviikkona SDP:n puoluejohdon kanssa Iskun tehtaalla Lahdessa ja puhui aiheesta Lahden torilla.

– Suomessa puhutaan paljon uusien yritysten ja investointien rahoittamisesta. Tarvitsemme toimivan kasvurahoitusmallin myös yrityksille, joilla ovat jo tehtaat, työntekijät, tuotteet ja asiakkaat. Jos yritys investoi Suomeen, valmistaa täällä, hankkii Suomesta ja työllistää suomalaisia, järjestelmän pitää pystyä tukemaan sen uudistumista ja kasvua myös vaikean suhdanteen aikana.

Skinnarin mukaan valtion tehtävä ei ole ylläpitää kannattamatonta liiketoimintaa, vaan mahdollistaa yritysten uudistuminen ja kannattava kasvu.

– Maakuntien yrityksiä pitää kuunnella Helsingissä. Rahoituksen ja kansainvälistymisen tuen mittareina pitää olla todellinen kysyntä, syntyvä kauppa, investoinnit ja suomalainen työ.



Skinnarin mukaan Lahden puu-, huonekalu- ja muotoiluosaaminen osoittaa, miten olemassa olevista vahvuuksista voidaan rakentaa tulevaisuutta.

– Huonekaluteollisuus on tänään myös teknologiaa, mutta samalla tarvitaan käsityötä, materiaaliosaamista ja muotoilua, joita tekoäly ei yksin korvaa. Pohjois-Italia osoittaa, että korkean kustannustason Euroopassa voidaan rakentaa kansainvälisesti menestyvä miljardibisnes laadun, osaamisen, muotoilun ja vahvojen brändien varaan. Suomen ja Lahden pitää löytää oma tapansa voittaa.

Skinnari nosti esiin myös lahtelaisen Pro Puu -yhdistyksen konkurssin valtion järjestöavustusten leikkausten jälkeen.

– Puuseppien ja Sibelius – talon kotikaupungissa on häpeä, että perinteinen osaamisverkosto joudutaan lopettamaan. Korkean työttömyyden aikana olemassa olevaa osaamista pitää vahvistaa, ei antaa sen kadota. Nyt pitää palata perusasioihin ja tehdä ne hyvin. Luotetaan omaan osaamiseen, investoidaan omiin vahvuuksiimme ja autetaan suomalaisia yrityksiä menestymään. Tätä tarkoitan Back to basics -ajattelulla. Siitä syntyy suomalaisille työtä ja Suomeen tuloja.