Webinaari 7.9.: Voidaanko verokannustimilla hillitä luontokatoa ja edistää luonnonarvomarkkinoita?
13.8.2026 10:15:33 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu
Tervetuloa 7.9. klo 12.00 webinaariin, jossa julkaistaan Verokannustimet luonnonsuojeluun ja luonnonarvojen tuottamiseen -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa selvitettiin, miten verotuksellisia ratkaisuja, kuten yritysten verokannustimia, voidaan hyödyntää luontokadon hillitsemisessä ja luonnonarvomarkkinoiden kehittämisessä.
Hankkeen toteuttajat ovat Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen ympäristökeskus Syke ja Similä Envt & Law Consulting. Rahoittaja on VN Tutkiva.
Ohjelma
- Avaus: Leila Suvantola, ympäristöministeriö
- Tutkimustulosten esittely:
Jukka Similä, SELC
Sampo Pihlainen, Syke
Jani Laturi, PTT
- Yleisökeskustelu
- Tilaisuuden päätös, n. klo 14.00
Ilmoittaudu mukaan täällä: https://link.webropol.com/ep/veluhankewebinaari
Lähetämme sinulle linkin webinaariin perjantaina 4.9.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Laturivanhempi metsäekonomistiPuh:+358 40 547 4354jani.laturi@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Maatalouden omistajanvaihdoksia pitäisi edistää alalle tulossa, omaisuuden siirrossa ja luopumisessa13.8.2026 09:33:27 EEST | Tiedote
Onnistuneet omistajanvaihdokset ovat tärkeitä maataloustuotannon jatkuvuudelle ja maaseudun elinvoimalle, mutta nykyiset politiikkatoimet eivät riittävästi ota huomioon vaihdoksen eri vaiheita. Pellervon taloustutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Reinu econin selvitys nostaa esiin tarpeen tarkastella omistajanvaihdospolitiikkaa kokonaisuutena, jossa huomioidaan alalle tulo, hallittu luopuminen ja omaisuuden siirtyminen.
PTT:n ennusteet ovat tarkkoja ja palvelevat hyvin talouspolitiikan valmistelua11.8.2026 12:18:23 EEST | Tiedote
Kalevi Sorsa säätiön julkaisema arvio talousennusteista ja niiden tarkkuudesta on tärkeä puheenvuoro tärkeästä asiasta. Se ansaitsee kuitenkin muutaman täydentävän havainnon ja kommentin.
Pikakommentti: Asuntomarkkinoiden elpyminen antaa yhä odottaa itseään – hintaheilunta jatkuu25.6.2026 08:25:39 EEST | Tiedote
Asuntomarkkinoilla ei ole vieläkään merkkejä nousukäänteestä, ja hintojen sahausliike jatkuu, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa. Työllisyyden heikko kehitys ei myöskään tue markkinoiden virkoamista.
Pikakommentti: Taas odotuksia huonompia lukuja työmarkkinoilta24.6.2026 09:15:59 EEST | Tiedote
Työmarkkinoiden tilanne näyttää edelleen synkältä, eikä korkea työttömyys hellitä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita tilastoja. Talouden vire ei vielä riitä suunnan kääntämiseen.
Ruokamenojen kasvu jatkui muuta kulutusta vahvempana vuonna 202518.6.2026 10:56:38 EEST | Tiedote
Ruuan - elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien - osuus kotitalouksien kulutusmenoista on säilynyt viime vuosina yllättävän vakaana. Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon (1) tuoreiden lukujen valossa ruokamenojen osuus kaikista kotitalouksien kulutusmenoista vuonna 2025 oli 12,9 prosenttia, kun vuonna 2024 osuus oli 12,5 prosenttia. Muutos on maltillinen ja perustuu ennakkotietoihin, mutta se poikkeaa pidemmän aikavälin kehityksestä, jossa ruuan osuus kulutusmenoista on yleensä pienentynyt tulojen kasvaessa. 2020-luvulla kehitys on kääntynyt. Viime vuoden osuus oli korkein taso 2000-luvulla sitten vuoden 2009.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme