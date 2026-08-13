Webinaari 7.9.: Voidaanko verokannustimilla hillitä luontokatoa ja edistää luonnonarvomarkkinoita?

Tervetuloa 7.9. klo 12.00 webinaariin, jossa julkaistaan Verokannustimet luonnonsuojeluun ja luonnonarvojen tuottamiseen -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa selvitettiin, miten verotuksellisia ratkaisuja, kuten yritysten verokannustimia, voidaan hyödyntää luontokadon hillitsemisessä ja luonnonarvomarkkinoiden kehittämisessä.