Arkeologit selvittävät Laukaassa, mihin kivikauden vainajat puettiin
13.8.2026 08:00:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijat tutkivat mikroskoopin avulla lähes 6000 vuotta vanhoja punamultahautoja.
Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivaukset järjestetään tänä vuonna Keski-Suomessa Laukaan Hartikassa. Tutkimuksen kohteena on tyypillisen kampakeramiikan aikaan (n. 3900–3500 eaa.) ajoittuva asuinpaikka sekä siihen liittyvä kalmistoalue. Kohde kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin muinaisjäännöksiin, ja se on erityinen nimenomaan kokonaisuutena, jossa asuinpaikan yhteydestä on löytynyt niin punamultahautauksia kuin asuinrakenteiden jäännöksiä ja muuhun toimintaan liittyviä kerrostumia.
Meripihkaa, liuskerenkaita ja savinaamio
10.–21.8.2026 järjestettävissä kaivauksissa on tavoitteena tutkia hautoja, joista osa kaivettiin jo 1980-luvulla. Näissä aiemmissa tutkimuksissa haudoista löydettiin muun muassa meripihkahelmiä, vihertävästä liuskeesta valmistettuja, oletettavasti vaatteisiin kiinnitettyjä renkaita sekä merkkejä kasvoilla olleesta savinaamiosta. Hautaukset erottuvat punaisina alueina, sillä vainajien vaatteet, kääreet tai hautakuoppa on värjätty kalliomaalauksistakin tutulla punamullalla.
Menetelmä löysi Ruotsissa turkista ja linnunsulkia
Tämän kesän tutkimusten tavoitteena on saada uutta tietoa maahan aikojen kuluessa hajonneista orgaanisista aineksista kuten vainajan vaatetuksesta. Tätä varten hautojen maa-aines kootaan lähes kokonaisuudessaan talteen myöhempää laboratoriotutkimusta varten.
– Nyt käytettävää mikroarkeologista menetelmää on alustavasti testattu Suomessa vain Outokummun Majoonsuon lapsenhaudan tutkimuksissa. Tällä Helsingin yliopistossa kehitetyllä menetelmällä on saatu esiin turkisten ja linnunsulkien jäänteitä muun muassa Ruotsissa sijaitsevasta Skateholman kalmistosta, ja on mahtavaa päästä tutkimaan Suomelle tyypillisen punamultakalmiston vainajia, toteaa kaivausten johtaja, dosentti Tuija Kirkinen innoissaan.
Opiskelijat harjoittelevat kenttätyötä ja uusia menetelmiä
Kaksi viikkoa kestäville opetuskaivauksille osallistuu toistakymmentä opiskelijaa ja kuusi henkilökunnan jäsentä. Toisen vuoden opiskelijat harjaantuvat Hartikassa arkeologiseen kenttätutkimukseen ja uusien menetelmien käyttöön, ja maisterivaiheen opiskelijat ottavat vastuuta kaivausten ohjaamisesta. Myöhemmin jälkityövaiheessa he tutustuvat materiaalin jatkotutkimukseen ja raportoimiseen.
Tervetuloa yleisöpäivään 19.8.
Kiinnostuneet pääsevät tutustumaan kaivauksiin yleisöpäivänä keskiviikkona 19. elokuuta. Kierrokset järjestetään klo 14 ja klo 16. Osoite: Hartikantie 25, Laukaa. Paikalle on opasteet. Tervetuloa!
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kaivauksia, haastattelemaan ja kuvaamaan. Ilmoittautumiset etukäteen kaivaustenjohtaja Tuija Kirkiselle: puhelin 050 554 1818, sähköposti tuija.kirkinen@helsinki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja hankkeesta antaa kaivaustenjohtaja, FT, dosentti Tuija Kirkinen, Helsingin yliopisto, kulttuurien osasto, arkeologia. Puhelin 050 554 1818, sähköposti tuija.kirkinen@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
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