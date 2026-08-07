Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAOn kampushanke etenee – kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettu

14.8.2026 11:14:58 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

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OSAOn Kampus 2030 -hankkeen kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Hanke etenee kohti toteutusvaihetta, ja tavoitteena on käynnistää rakentaminen keväällä 2027. Rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa, ja koko hankkeen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2030–2031.

Ilmakuva vehreästä kampusalueesta, jossa rakennuksia ja puita. Taustalla kaupunkimaisemaa.
Havainnekuva kampusalueesta ilmakuvana. Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.

Kampus 2030 -hanke on OSAOn historian suurin investointi. Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampuskokonaisuus koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 45 000 bruttoneliömetriä ja arvioitu arvo noin 120 miljoonaa euroa.

Kampukselle keskitetään OSAOn tekniikan-, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta sekä yhtymäpalveluiden toimintoja. Lisäksi kampukselle sijoittuu vuokralaisina Oulun aikuislukio ja Oulun konservatorio.

Uudesta kampuksesta rakentuu Kaukovainiolle yhteisöllinen koulutuksen ja osaamisen keskittymä, joka tuo yhteen opiskelijat, henkilöstön ja yhteistyökumppanit. Valmistuttuaan kampuksella opiskelee noin 4 700 opiskelijaa ja työskentelee noin 540 henkilöstön jäsentä.

”Kehitysvaiheen sopimus urakoitsijan kanssa on uusi askel Kampus 2030 -hankkeen etenemisessä. Kampus 2030 merkitsee modernin oppimis- ja työympäristön syntyä Ouluun. Pohjantien vieressä se signaloi ammatillisen koulutuksen merkitystä ja vaikuttavuutta laajemminkin Pohjois-Suomeen. Tärkeintä on laadukkaan ammatillisen koulutuksen turvaaminen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin”, sanoo OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Kampuksen tulevat käyttäjät ovat mukana suunnittelussa jo sen alkuvaiheista lähtien.

”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että Rakennusteho on valittu toteuttamaan OSAOn historian suurinta investointia. OSAO Kampus 2030 on poikkeuksellisen kiinnostava ja vaativa hanke, jossa yhteistoiminnallinen KVR-malli mahdollistaa urakoitsijan osaamisen ja kokemuksen tuomisen vahvasti mukaan hankkeen toteutukseen jo kehitysvaiheessa. Lähdemme yhdessä OSAOn kanssa kehittämään kilpailuvaiheen suunnitelmasta laadukasta, toimivaa ja hallittua kampuskokonaisuutta”, sanoo Rakennustehon liiketoimintajohtaja Oskari Pyrrö.

“On hienoa päästä viemään hanketta eteenpäin pitkän hankintavaiheen jälkeen. Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto antaa hyvät edellytykset jatkaa jo hankintavaiheessa käynnistynyttä erinomaista yhteistyötä tilaajan, käyttäjien, urakoitsijan ja suunnittelijoiden kesken”, sanoo rakennuttamisjohtaja Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä.

Hankkeen toteuttajat ovat:

  • KVR-urakoitsija: Rakennusteho Oy
  • Rakennuttamistehtävät: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu: WSP Finland Oy
  • Talotekniikkasuunnittelu: Granlund Oy

Avainsanat

koulutuskuntayhtymä osaokampusouluosao kampus 2030

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ilmakuva vehreästä kampusalueesta, jossa rakennuksia ja puita. Taustalla kaupunkimaisemaa.
Havainnekuva kampusalueesta ilmakuvana.
Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.
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Modernin koulun avoin aula, jossa oppilaita seisoo ja istuu keskustelemassa näköisillä alueilla.
Havainnekuva kampuksen aulatilasta (vaaka).
Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.
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Havainnekuva kampuksen aulatilasta: avara tila, jossa on ihmisiä oleskelemassa ja keskustelemassa. Tilan keskellä on penkkejä ja sivuilla kahvila ja kauppa.
Havainnekuva kampuksen aulatilasta (vaaka).
Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.
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Ilmakuva syksyisestä kampusalueesta, jonka ympärillä on puita ja pysäköintialueita.
Havainnekuva kampusalueesta ilmakuvana (pysty).
Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.
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Havainnekuva kampuksen aulatilasta, jossa useita ihmisiä on liikkeellä.
Havainnekuva kampuksen aulatilasta (pysty).
Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy.
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Linkit

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

OSAO Kampus 2030

OSAO Kampus 2030 on Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampuskokonaisuus, joka koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Kampuksen kokonaislaajuus on noin 45 000 bruttoneliömetriä ja hankkeen arvioitu arvo noin 120 miljoonaa euroa. Valmistuttuaan kampuksella opiskelee noin 4 700 opiskelijaa ja työskentelee noin 540 henkilöstön jäsentä.

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