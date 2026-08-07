OSAOn kampushanke etenee – kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettu
14.8.2026 11:14:58 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
OSAOn Kampus 2030 -hankkeen kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Hanke etenee kohti toteutusvaihetta, ja tavoitteena on käynnistää rakentaminen keväällä 2027. Rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa, ja koko hankkeen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2030–2031.
Kampus 2030 -hanke on OSAOn historian suurin investointi. Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampuskokonaisuus koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 45 000 bruttoneliömetriä ja arvioitu arvo noin 120 miljoonaa euroa.
Kampukselle keskitetään OSAOn tekniikan-, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta sekä yhtymäpalveluiden toimintoja. Lisäksi kampukselle sijoittuu vuokralaisina Oulun aikuislukio ja Oulun konservatorio.
Uudesta kampuksesta rakentuu Kaukovainiolle yhteisöllinen koulutuksen ja osaamisen keskittymä, joka tuo yhteen opiskelijat, henkilöstön ja yhteistyökumppanit. Valmistuttuaan kampuksella opiskelee noin 4 700 opiskelijaa ja työskentelee noin 540 henkilöstön jäsentä.
”Kehitysvaiheen sopimus urakoitsijan kanssa on uusi askel Kampus 2030 -hankkeen etenemisessä. Kampus 2030 merkitsee modernin oppimis- ja työympäristön syntyä Ouluun. Pohjantien vieressä se signaloi ammatillisen koulutuksen merkitystä ja vaikuttavuutta laajemminkin Pohjois-Suomeen. Tärkeintä on laadukkaan ammatillisen koulutuksen turvaaminen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin”, sanoo OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.
Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Kampuksen tulevat käyttäjät ovat mukana suunnittelussa jo sen alkuvaiheista lähtien.
”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että Rakennusteho on valittu toteuttamaan OSAOn historian suurinta investointia. OSAO Kampus 2030 on poikkeuksellisen kiinnostava ja vaativa hanke, jossa yhteistoiminnallinen KVR-malli mahdollistaa urakoitsijan osaamisen ja kokemuksen tuomisen vahvasti mukaan hankkeen toteutukseen jo kehitysvaiheessa. Lähdemme yhdessä OSAOn kanssa kehittämään kilpailuvaiheen suunnitelmasta laadukasta, toimivaa ja hallittua kampuskokonaisuutta”, sanoo Rakennustehon liiketoimintajohtaja Oskari Pyrrö.
“On hienoa päästä viemään hanketta eteenpäin pitkän hankintavaiheen jälkeen. Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto antaa hyvät edellytykset jatkaa jo hankintavaiheessa käynnistynyttä erinomaista yhteistyötä tilaajan, käyttäjien, urakoitsijan ja suunnittelijoiden kesken”, sanoo rakennuttamisjohtaja Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä.
Hankkeen toteuttajat ovat:
- KVR-urakoitsija: Rakennusteho Oy
- Rakennuttamistehtävät: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Uuleo Arkkitehdit Oy ja AOR Arkkitehdit Oy
- Rakennesuunnittelu: WSP Finland Oy
- Talotekniikkasuunnittelu: Granlund Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Oskari PyrröLiiketoimintajohtaja, julkinen rakentaminenRakennustehoPuh:040 848 2302oskari.pyrro@rakennusteho.fi
Ari-Matti JänkäläRakennuttamisjohtajaA-InsinööritPuh:0500 581 260ari-matti.jankala@ains.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
OSAO Kampus 2030
OSAO Kampus 2030 on Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampuskokonaisuus, joka koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Kampuksen kokonaislaajuus on noin 45 000 bruttoneliömetriä ja hankkeen arvioitu arvo noin 120 miljoonaa euroa. Valmistuttuaan kampuksella opiskelee noin 4 700 opiskelijaa ja työskentelee noin 540 henkilöstön jäsentä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
Lähihoitajille oma syöpähoitotyön koulutus ensimmäistä kertaa Suomessa7.8.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Syöpäsairauksien esiintyvyys kasvaa, ja syöpäpotilaita hoidetaan yhä enemmän kotihoidon turvin. OSAO käynnistää syksyllä 2026 Suomen ensimmäisen lähihoitajille suunnatun Syöpään sairastuneen hoitotyö -tutkinnon osan vahvistamaan lähihoitajien osaamista syöpään sairastuneiden ohjaamisessa, tukemisessa ja hoitamisessa.
ABB ja OSAO kokoavat robotiikan osaajat Ouluun6.8.2026 13:57:02 EEST | Tiedote
Robotiikka ja automaatio tarjoavat yrityksille uusia keinoja vastata työelämän muutoksiin, parantaa tuottavuutta ja kehittää palveluja. ABB:n ja OSAOn järjestämä Robotiikkapäivä kokoaa Ouluun alan asiantuntijat, yritykset ja opiskelijat tutustumaan uusimpiin teknologioihin ja niiden käytännön sovelluksiin.
Rakennusteho Oy valittu OSAOn Kampus 2030 -hankkeen pääurakoitsijaksi26.6.2026 14:21:14 EEST | Tiedote
OSAO on valinnut Rakennusteho Oy:n Kampus 2030 -hankkeen pääurakoitsijaksi. Uusi kampus kokoaa Oulun Kaukovainiolle 4 700 opiskelijaa ja 540 henkilökunnan jäsentä sekä uudistaa oppimisympäristöt vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.
OSAOsta valmistui 2233 uutta ammattilaista3.6.2026 13:41:29 EEST | Tiedote
OSAOsta valmistui yli 2200 uutta ammattilaista 1.8.2025–31.5.2026. Valmistuneista 91 suoritti myös ylioppilastutkinnon ammatillisen tutkinnon rinnalla.
OSAOlle kultaa kolmessa lajissa Taitaja2026-kilpailussa21.5.2026 20:56:46 EEST | Tiedote
Nuorten ammattitaidon suomenmestaruusmitalit jaettiin torstaina Tuusulassa. OSAOn joukkue voitti kultaa lajeissa taloushallinto, kokki ja elektroniikka-asennus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme