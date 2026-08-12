Kokoomuksen Kauma Lindtmanille: Julkisen sektorin paisuttaminen ei ratkaise Suomen työllisyystilannetta
12.8.2026 17:40:53 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Kauma sanoo, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puhuu työpaikkojen lisäämisestä, mutta SDP esittämät keinot eivät vastaa tavoitetta. Kauman mukaan moni demarien ”työllisyyskärjistä” ei synnytä yhtäkään uutta työpaikkaa, ja samaan aikaan puolue haluaa heikentää yritysten kannusteita investoida ja palkata.
– Me kaikki haluamme suomalaisille enemmän työpaikkoja, mutta demarien reseptillä kasvaisi työllisyyden sijaan lähinnä julkinen velka. Lindtmanin esittämä uusi Lex Taipale tarkoittaisi pitkäaikaistyöttömien siirtämistä eläkkeelle. Sitä voi pitää kalliina sosiaalipolitiikkana, mutta yhtäkään uutta työpaikkaa sillä ei synny, Kauma sanoo.
Lindtman esitti työllisyystoimina Lex Taipaleen lisäksi muun muassa työttömyysturvan ehtojen höllentämistä. Kauman mukaan SDP niputtaa työllisyyspolitiikaksi toimia, jotka voivat muuttaa ihmisten asemaa sosiaaliturvajärjestelmässä, mutta eivät lisää työn kysyntää. Lindtmanin esittämät toimet lähinnä paisuttaisivat jo entisestään ylisuurta julkista sektoria luomatta kestävää pohjaa työllisyyden kasvulle.
Kokoomusjohtoinen hallitus on puolestaan pyrkinyt madaltamaan yritysten rekrytointikynnystä sekä vahvistamaan työnteon, yrittämisen ja investointien kannusteita.
– Lindtman tunnustaa työpaikkojen syntyvän yrityksissä, mutta samalla hän haluaa perua yhteisöveron alentamisen ja on väittänyt siihen käytettävien rahojen menevän kankkulan kaivoon. Miten kasvu muutetaan työpaikoiksi, jos yritysten kasvun edellytyksiä halutaan samalla heikentää, Kauma kysyy.
Hallitus alentaa yhteisöveron 20 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2027. Päätöksellä parannetaan Suomen kilpailukykyä ja houkutellaan investointeja Suomeen.
– Yhteisöveron alennus ei ole lahja yrityksille. Suomi kilpailee investoinneista ja niiden mukana syntyvistä työpaikoista muiden maiden kanssa. Jos Suomessa toimiminen on kilpailijamaita vähemmän kannattavaa, investoinnit voivat mennä muualle, Kauma toteaa.
Kauma muistuttaa, että työllisyys seuraa talouden käännettä viiveellä. Siksi viimeaikaiset merkit talouden laaja-alaisesta vahvistumisesta ovat työllisyyden kannalta tärkeitä.
– Työpaikkoja syntyy, kun yritysten tuotteille ja palveluille on kysyntää ja kuluttajilla sekä yrityksillä on uskoa tulevaan. Siksi iloitsemme jokaisesta uutisesta, joka kertoo talouden kasvun vahvistumisesta. Se on tie myös työttömyyden hellittämiseen ja siihen, että yhä useampi suomalainen pääsee kiinni parempaan toimeentuloon, Kauma sanoo.
Kauman mukaan SDP:n pitäisi ratkaista oman talouspolitiikkansa perusristiriita.
– Jos SDP haluaa lisää työtä Suomeen, sen pitäisi ainakin olla kampittamatta niitä yrityksiä, joiden on tarkoitus nämä työpaikat luoda. Kumpaa SDP lopulta tavoittelee: yritysten kasvua vai yritysten verotuksen kiristämistä?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Castrén Lindtmanille: Turvallisuuspuheet punnitaan teoissa ja äänestyksissä12.8.2026 18:10:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén pitää myönteisenä, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa EU:n ulkorajojen turvaamista ja yhteistä vastausta hybridivaikuttamiseen. Castrénin mukaan SDP:n turvallisuuspuheiden ja käytännön päätösten välillä on kuitenkin selvä ristiriita.
Kokoomuksen Vuornos: Budjettiriihessä päätettävä miljardin lisäsopeutuksista eläkemaksua alentamalla12.8.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Henrik Vuornos esittää, että hallitus tekisi valtion talouteen noin miljardin euron lisäsopeutuksen syksyn budjettiriihessä eläkemaksua alentamalla. Vuornos esittää, että valtiontalouden lisäsopeutus tehtäisiin työntekijöiden eläkemaksuja alentamalla ja vastaavasti ansiotuloveroa kiristämällä siten, että palkansaajien verotus ei kiristy.
Kokoomuksen Vuornos: Valtion tukemat vuokra-asunnot ovat tarkoitettu niitä eniten tarvitseville11.8.2026 17:36:33 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ihmettelee viime päivinä käytyä keskustelua hallituksen esityksestä, jolla pyritään kohdentamaan valtion tukemat vuokra-asunnot nykyistä paremmin pienituloisille ja niitä eniten tarvitseville. Samalla esityksellä kiellettäisiin tuettujen vuokra-asuntojen lyhytvuokraaminen, joka on ollut ongelma etenkin Helsingissä.
Kokoomuksen Valkonen Sorsa-säätiön raportista: Talouspolitiikkaa ei voi tehdä peruutuspeilistä11.8.2026 13:57:57 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen pitää Kalevi Sorsa -säätiön tuoreen talousennusteita käsittelevän raportin havaintoja ennustamisen epävarmuudesta kiinnostavina, mutta raportista tehtyjä politiikkasuosituksia erikoisina.
Hyvät tulot eivät takaa terveitä hampaita – Kela-korvauksista hyötyy tavallinen suomalainen11.8.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Sari Sarkomaa muistuttavat, ettei Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tuore tutkimus yksityisen hammashoidon Kela-korvauksista anna aihetta luopua korvausjärjestelmästä. Helsingin Sanomat uutisoi 4.8. tutkimuksesta, jonka mukaan Kela-korvauksista hyötyvät keskimääräistä enemmän hyvätuloiset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme