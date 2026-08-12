Kokoomuksen Kauma Lindtmanille: Julkisen sektorin paisuttaminen ei ratkaise Suomen työllisyystilannetta

– Me kaikki haluamme suomalaisille enemmän työpaikkoja, mutta demarien reseptillä kasvaisi työllisyyden sijaan lähinnä julkinen velka. Lindtmanin esittämä uusi Lex Taipale tarkoittaisi pitkäaikaistyöttömien siirtämistä eläkkeelle. Sitä voi pitää kalliina sosiaalipolitiikkana, mutta yhtäkään uutta työpaikkaa sillä ei synny, Kauma sanoo.

Lindtman esitti työllisyystoimina Lex Taipaleen lisäksi muun muassa työttömyysturvan ehtojen höllentämistä. Kauman mukaan SDP niputtaa työllisyyspolitiikaksi toimia, jotka voivat muuttaa ihmisten asemaa sosiaaliturvajärjestelmässä, mutta eivät lisää työn kysyntää. Lindtmanin esittämät toimet lähinnä paisuttaisivat jo entisestään ylisuurta julkista sektoria luomatta kestävää pohjaa työllisyyden kasvulle.

Kokoomusjohtoinen hallitus on puolestaan pyrkinyt madaltamaan yritysten rekrytointikynnystä sekä vahvistamaan työnteon, yrittämisen ja investointien kannusteita.

– Lindtman tunnustaa työpaikkojen syntyvän yrityksissä, mutta samalla hän haluaa perua yhteisöveron alentamisen ja on väittänyt siihen käytettävien rahojen menevän kankkulan kaivoon. Miten kasvu muutetaan työpaikoiksi, jos yritysten kasvun edellytyksiä halutaan samalla heikentää, Kauma kysyy.

Hallitus alentaa yhteisöveron 20 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2027. Päätöksellä parannetaan Suomen kilpailukykyä ja houkutellaan investointeja Suomeen.

– Yhteisöveron alennus ei ole lahja yrityksille. Suomi kilpailee investoinneista ja niiden mukana syntyvistä työpaikoista muiden maiden kanssa. Jos Suomessa toimiminen on kilpailijamaita vähemmän kannattavaa, investoinnit voivat mennä muualle, Kauma toteaa.

Kauma muistuttaa, että työllisyys seuraa talouden käännettä viiveellä. Siksi viimeaikaiset merkit talouden laaja-alaisesta vahvistumisesta ovat työllisyyden kannalta tärkeitä.

– Työpaikkoja syntyy, kun yritysten tuotteille ja palveluille on kysyntää ja kuluttajilla sekä yrityksillä on uskoa tulevaan. Siksi iloitsemme jokaisesta uutisesta, joka kertoo talouden kasvun vahvistumisesta. Se on tie myös työttömyyden hellittämiseen ja siihen, että yhä useampi suomalainen pääsee kiinni parempaan toimeentuloon, Kauma sanoo.

Kauman mukaan SDP:n pitäisi ratkaista oman talouspolitiikkansa perusristiriita.

– Jos SDP haluaa lisää työtä Suomeen, sen pitäisi ainakin olla kampittamatta niitä yrityksiä, joiden on tarkoitus nämä työpaikat luoda. Kumpaa SDP lopulta tavoittelee: yritysten kasvua vai yritysten verotuksen kiristämistä?