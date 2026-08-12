Kokoomuksen Aalto-Setälä: Tytti Tuppuraisen väitteet hallituksen ilmastopolitiikasta eivät vastaa todellisuutta
12.8.2026 19:26:03 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä tyrmää SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppuraisen väitteet siitä, että Orpon hallitus olisi laiminlyönyt Suomen ilmastopolitiikan. Aalto-Setälä muistuttaa, että Suomen päästöt laskivat jälleen viime vuonna 6 prosenttia.
”Tytti Tuppuraisen väite siitä, että Orpon hallituksen ilmastopolitiikka olisi epäonnistunut ja pysäyttänyt investointeja on erikoinen väite. Suomen päästöt vähenevät ja samaan aikaan puhtaaseen siirtymään liittyviä uusia investointeja tehdään Suomeen ennätystahdilla. Nämä väitteet eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa”, Aalto-Setälä aloittaa.
Aalto-Setälä muistuttaa myös, että Suomi ja Orpon hallitus ovat sitoutuneet vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen, joka on edelleen muuta Eurooppaa kunnianhimoisempi tavoite.
”Suomi on tehnyt hienoa työtä päästövähennyksissä erityisesti energiantuotannon osalta. Meillä onkin yksi Euroopan edullisimmasta sähköstä, joka on lisäksi lähes täysin fossiilivapaata. Samalla on tunnistettava, että erityisesti metsien päästöihin liittyvä muuttunut tilannekuva haastaa Suomen ilmastopolitiikkaa. Siihenkin hallitus on reagoinut edistämällä metsien kasvua ja panostamalla päästölaskentamenetelmien kehittämiseen, jotta tietopohja tuleville ilmastotoimille olisi mahdollisimman hyvä”, Aalto-Setälä jatkaa.
Aalto-Setälä peräänkuuluttaa SDP:ltä ongelmien ja uhkakuvien maalailun sijaan konkreettisia esityksiä uusiksi ilmastopoliittisiksi toimiksi.
”Opposition tehtävänä tietysti on kritisoida hallituksen linjaa, mutta olisi silti suotavaa esittää samalla jokin vaihtoehto. SDP:n hiljattain julkaistussa poliittisesta ohjelmasta ei konkreettisia ilmastopolitiikkaan liittyviä esityksiä juuri löydy, eikä myöskään Tuppurainen osannut nimetä tällaisia toimia puheessaan. SDP:n ilmastopolitiikan linja muistuttaakin SDP:n talouspoliittista linjaa, jossa luvataan kuu taivaalta, mutta keinot jäävät kansalaisille mysteeriksi”, Aalto-Setälä päättää.
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Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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