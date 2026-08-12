Kokoomuksen Kaunisto: Tervetuloa Kouvolaan SDP – mutta mihin jäi uudet avaukset?
12.8.2026 20:39:45 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kouvolalainen kansanedustaja Ville Kaunisto pitää SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin työllisyyspakettia vanhojen keinojen kierrätyksenä, uusina tukilupauksina ja kasvua uhkaavina veronkiristyksinä.
– Toivotan SDP:n tervetulleeksi kotikaupunkiini Kouvolaan. Olisin kuitenkin toivonut puolueen tuovan tullessaan uusia ratkaisuja Suomen haasteisiin. Kolmen oppositiovuoden jälkeen tuloksena oli lähinnä vaatimus hallituksen uudistusten perumisesta ja joukko uusia tukia ilman hintalappua, Kaunisto sanoo.
SDP arvosteli hallituksen talouspolitiikkaa samana päivänä, kun tavaroiden ja palveluiden viennin arvo nousi uuteen ennätykseen. Huhti–kesäkuussa viennin arvo oli 34,6 miljardia euroa eli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Mikään myönteinen talousuutinen ei näytä riittävän SDP:lle. Suomi ei kuitenkaan nouse jatkuvalla synkistelyllä ja ihmisten tulevaisuususkon horjuttamisella. Nyt kasvun on annettava muuttua investoinneiksi ja työpaikoiksi.
Kaunisto ihmettelee erityisesti SDP:n nuorisotyöllisyyttä koskevaa avausta. Hallitus on jo varannut nuorten työllistymisseteliin 50 miljoonaa euroa. Tuella yritys voi kattaa osan palkkaamansa nuoren palkkakustannuksista.
– SDP arvosteli aiemmin hallituksen työllistymisseteliä, jolla työnantaja voisi kattaa osan palkkaamansa nuoren palkkakustannuksista. Nyt SDP ehdottaa uutta tukea, jolla työnantaja voisi kattaa osan palkkaamansa nuoren palkkakustannuksista. Jopas oli avaus. Jos nykyisen tuen toimeenpanossa on korjattavaa, korjataan sitä. Saman keinon nimeäminen uudelleen ei kuitenkaan ole uusi ehdotus.
Kaunisto pitää ristiriitaisena myös SDP:n talouslinjaa. Puolue on aiemmin perustellut yhteisöveron alennuksen perumista velkaantumisen hillitsemisellä. Nyt samoilla rahoilla pitäisi kattaa uusia tukia ja menoja.
– Samalle rahalle ei voi luvata kahta käyttötarkoitusta. Vielä vakavampaa on, että yhteisöveron alennuksen peruminen olisi tehokas tapa tulpata vauhtiin päässyt talouskasvu. Kun yritysten pitäisi uskaltaa investoida ja palkata, SDP tarjoaisi niille veronkiristystä.
– Ne harvat SDP:n yritysmyönteiset ehdotukset ovat pistemäisiä verohelpotuksia, mutta yhteisöveron laskemista se ei jostain syystä hyväksy. Lindtman on oikeassa siinä, että kasvu on muutettava työpaikoiksi. Se onnistuu vahvistamalla yritysten halua investoida ja palkata, ei lapioimalla velkarahaa uusiin tukiin ja kiristämällä samalla yritysten verotusta, Kaunisto päättää.
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Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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