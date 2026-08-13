Klubimusiikkia, värikylpyjä ja ulkoilmaleffoja – Helsingin kaupunki tarjoaa Taiteiden yönä monipuolista maksutonta ohjelmaa
13.8.2026 14:36:46 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kulttuurikeskukset, museot, kirjastot ja nuorisotilat täyttyvät Taiteiden yönä torstaina 20.8. kiinnostavista tapahtumista ja elämyksistä. Luvassa on muun muassa konsertteja, esityksiä, kirjallisuutta ja keskusteluja ympäri kaupunkia aamusta aina myöhäiseen iltaan saakka.
Kulttuurikeskuksissa järjestetään ulkoilmakeikkoja ja koko perheen tapahtumia. Kaupunkifestivaali Malmin tapahtumakesässä kuullaan indiepop- ja rockkeikat yhtyeiltä Juhlat (klo 17) ja Lala Salama (klo 19), ja Maunula-talolla Ogeli Big Band soittaa svengaavaa jazzia ja viihdemusiikkia (klo 18).
Stoassa Elojuhla x Middle East Jam Festival (klo 16–20) nostaa esiin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan taidetta, ja illan aikana esiintyy muun muassa Middle Eastern Orchestra. Espan lavalle nousevat puolestaan kazakstanilaista kansanmusiikkia ja nykymusiikkia yhdistelevä Aizhan Sultan (klo 19) ja kotimaisen rockmusiikin uranuurtaja Tuomari Nurmio (klo 21).
Kanneltalo muuttuu elämykselliseksi metsänpohjaksi, jossa rakennetaan yhteisötaideteosta ja loihditaan kukkakoristeita leikkokukista (klo 17–20). Vuotalolla avataan kuvittaja Pasi Pitkäsen lapsille ja nuorille suunnattu Kohti tuntematonta -näyttely ja juhlistetaan kaupunkitanssikauden päätöstä (klo 16–20).
Annantalon Taiteiden yön juhlinta alkaa jo torstaiaamuna 20.8. kello 9.30 sylivauvoille suunnatulla Auracon Syli-teoksella ja jatkuu päivän mittaan vauvojen värikylvyillä ja lasten työpajoilla. Kaikkiin kulttuurikeskusten tapahtumiin voi tutustua tarkemmin talojen omilla verkkosivuilla.
Museoissa sukelletaan Helsingin yöhön ja lähiöiden tarinoihin
Taiteiden yönä Hakasalmen huvilaan on vapaa pääsy koko päivän ajan, ja ohjelmaa on luvassa aina kello 01 asti. Huippusuosittu Helsinki by Night -valokuvanäyttely johdattaa öisen Helsingin tunnelmiin Stefan Bremerin opastuksella. Illan aikana kuullaan myös keskustelua Helsingin yöelämästä 1970–80-lukujen taitteessa, nähdään dragkabaree ja tanssitaan DJ Avalonin soittaman aikakauden klubimusiikin tahdissa.
Kaupunginmuseossa nähdään ainutlaatuisia dokumentteja helsinkiläisistä lähiöistä. Ennen Black Hole Mama -dokumentin esitystä elokuvaohjaaja Heidi Piiroinen kertoo elokuvan synnystä. Ilta huipentuu vanhanajan ulkoilmateatterin tunnelmaan, kun Falkmanin pihalla esitetään lyhytdokumentteja ja mainoksia analogisella elokuvaprojektorilla. Museon näyttelyt ovat avoinna kello 23 asti.
Linnanmäen juurella sijaitsevaan Duunarimuseoon voi tutustua kello 20 asti. Museon pihalla soivat perinteiset laulut ja iskelmät yhteisömuusikko Yusuf Albekoglun ja Duo Harjateräksen esittäminä kello 18 alkaen. Ruiskumestarin talon pihalla koetaan tanssinopettaja Sohvi Niskasen runotanssiteos. Kotimuseoon voi tutustua Taiteiden yönä kello 21 asti.
Kirjastoissa Mimmit, iltasatutuokio ja kalevalaista lausuntaa
Kirjastoissa ympäri Helsinkiä on tarjolla monenlaisia tapahtumia ja tekemistä. Töölön kirjastossa vietetään peruskorjauksen 10-vuotisjuhlaa kello 13–18. Ohjelmassa on kahvitarjoilun lisäksi Sara Kasken esiintyminen, Mika Waltari -aiheinen kirjallisuuskävely ja Mimmit-yhtyeen kaksikielinen konsertti.
Roihuvuoren kirjaston iltasatutuokiossa kello 17.30 luetaan Sanna Pelliccionin uunituore kuvakirja Unen ovi, kun taas Myllypuron kirjastossa järjestetään sekä lasten (klo 16) että aikuisten (klo 17.30) omat askartelutuokiot. Kallion kirjastossa Virvat-lausuntaryhmä kertoo Kalevalan pohjalta Lemminkäisen ja Kyllikin tarinan (klo 19). Kaikki kirjastojen Taiteiden yön tapahtumat löydät osoitteesta helmet.fi/tapahtumat.
Nuorille livemusiikkia, luonnonkosmetiikkatyöpaja ja sirkuselokuvia
Myös nuorille on tarjolla omaa ohjelmaa Taiteiden yönä. Maksuton ja kaikille avoin Planet Suvilahti kutsuu nauttimaan elektronisesta musiikista, sirkuselokuvista sekä Pambikallion keikasta Tiivistämössä kello 21.30.
Pasilan nuorten toimintatalo Silmu kokoaa puolestaan luonnosta ja ympäristöasioista kiinnostuneet nuoret Silmufestiin kello 17–20. Ohjelmassa on muun muassa livemusiikkia, luonnonkosmetiikkatyöpaja, nuorille suunnatun retkeilyvälinelainaamo Wempaimiston varuste-esittely sekä hyvää ruokaa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Suurin osa kaupungin nuorisotaloista on lisäksi avoinna normaalisti Taiteiden yönä.
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Yhteyshenkilöt
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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