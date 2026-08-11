Polttoaineiden myynti päättyy Sale Jäppilän ja Sale Hurissalon mittarikentillä syksyllä
13.8.2026 12:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo lopettaa Sale Jäppilän ja Sale Hurissalon yhteydessä sijaitsevien mittarikenttien polttoainemyynnin syksyllä 2026. Muutos ei vaikuta myymälöiden muihin palveluihin, ja tankkaaminen jatkuu normaalisti sulkemiseen saakka.
Päätöksen taustalla on mittarikenttien tekninen elinkaari. Kohteiden säiliöt ja muu tekniikka ovat lähestymässä käyttöikänsä loppua ja sulkeminen tehdään tulevaisuuden ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi ja pitkän aikavälin ympäristöriskien minimoimiseksi. Kohteiden uudistaminen nykyaikaisiksi olisi vaatinut todella merkittävät investoinnit, eikä niitä kokonaisarvioinnin perusteella ollut järkevä tehdä.
Hurissalon mittarikenttä on ollut Osuuskauppa Suur-Savon omistuksessa, eikä se ole kuulunut ABC-ketjuun, vaan sen toimintaa on harjoitettu omana ketjusta irrallisena toimintona. Jäppilässä mittarikenttä on kuulunut ABC-ketjuun. Jäppilässä mittarikentän alue ja kalusto on ollut vuokrattuna ulkopuoliselta taholta ja päätös on tehty hyvässä yhteistyössä vuokranantajan kanssa.
Asioiminen molemmilla mittarikentillä on asiakkaille turvallista ja molemmissa yksiköissä voi tankata ajoneuvon normaalisti sulkemiseen saakka. Jäppilän mittarikenttä suljetaan varastojen riittävyys huomioiden 31.8.2026 ja Hurissalon mittarikenttä 30.9.2026.
Polttoainemyynnin päättymisellä ei ole vaikutuksia Sale Jäppilän tai Sale Hurissalon muihin palveluihin tai yksiköiden henkilökunnan työsuhteisiin.
Osuuskauppa Suur-Savo haluaa kiittää asiakkaitaan pitkäaikaisesta luottamuksesta ja mittarikenttien käytöstä vuosien varrella.
Latausverkoston investoinnit jatkuvat Osuuskauppa Suur-Savon alueella
Aiemmin mainittujen päätösten ohella Osuuskauppa Suur-Savo jatkaa investointeja ABC-verkoston kehitykseen. Aiemmin tiedotettujen ABC Kuortin ja Mikkelin toriparkin latausverkostoinvestointien ohella Osuuskauppa Suur-Savo tekee merkittävän investoinnin ABC Juvan sähköautojen latauskenttään. Nämä investoinnit parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia asioida ja liikkua sujuvasti osuuskaupan toimialueella myös tulevaisuudessa. Uusia sähkölatauksen sijainteja tarkastellaan tapauskohtaisesti kysynnän ja alueellisten tarpeiden perusteella.
ABC Juvan ja ABC Kuortin sähköautolatauksen kokonaisteho kasvaa nykyisestä 1,6 megawatista jättimäiseen 3 megawattiin. Latausasemat tulevat olemaan kokonaisteholtaan toistaiseksi Suomen suurimmat julkiset latauspisteet.
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Yhteyshenkilöt
Sami KovanentoimialajohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
matkailu- ja ravitsemiskauppa
liikennekauppa
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