Kysely: Kuntajohtajien työtyytyväisyys ennätyskorkealla, mutta päätöksentekoilmapiiri huolestuttaa
13.8.2026 09:35:53 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntajohtajien työtyytyväisyys on noussut ennätyksellisen korkealle tasolle. Samalla aiempaa suurempi osuus kuntajohtajista arvioi kuntansa päätöksentekoilmapiirin heikentyneen kuluvan valtuustokauden aikana. Tiedot ilmenevät Kuntaliiton ja Kuntajohtajat ry:n toteuttamasta Kuntajohtajien työ 2026-kyselytutkimuksesta.
Kyselyyn vastasi 185 kunnan- ja kaupunginjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastausprosentti oli 61.
Peräti 84 prosenttia kuntajohtajista kertoo olevansa tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Osuus on korkein koko vuodesta 2018 lähtien toteutetun kyselysarjan aikana. Myös työkykyä koskevat arviot säilyivät vahvoina: 83 prosenttia arvioi työkykynsä hyväksi.
– Tulokset kertovat, että kuntajohtajat kokevat työnsä merkitykselliseksi ja sopivaksi osaamiseensa nähden. Samalla kuitenkin työn vaativuus näkyy arjessa monin tavoin, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.
Kuntajohtajista 91 prosenttia kertoo olevansa innostunut työstään ja lähes kaikki (97 %) kokevat osaamisensa vastaavan työn vaatimuksia. Sen sijaan vain 61 prosenttia katsoo, että työn vaativuus ja työmäärä vastaavat siitä saatavaa korvausta.
Stressi ja tekemättömien töiden paine kuormittavat
Lähes neljännes vastaajista kertoo kokevansa melko tai erittäin paljon stressiä. Osuus on hieman kasvanut vuodesta 2024, vaikka jää edelleen selvästi pandemiavuoden 2020 tasosta.
Kuntajohtajien mukaan työn kuormitusta lisäävät erityisesti poliittisen toimintaympäristön kiristyminen, kuntatalouden haasteet sekä suuri työmäärä suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Myös epäasiallinen kohtelu, rooliristiriidat ja julkinen paine nousivat vastauksissa esiin aiempaa näkyvämmin.
Peräti 80 prosenttia kuntajohtajista kertoo kokevansa työssään tekemättömien töiden painetta. Naiset kokevat painetta miehiä hieman useammin, mutta merkillepantavaa on, että miesten stressin tuntemukset ovat nousseet vuodesta 2024, naisten hivenen laskeneet.
Päätöksentekoilmapiirin arvioidaan heikentyneen
Kuntajohtajien näkemykset oman kuntansa päätöksentekoilmapiiristä ovat muuttuneet aiempaa selvästi kriittisemmiksi. Yli kolmannes (37 %) arvioi päätöksentekoilmapiirin heikentyneen kuluvan valtuustokauden aikana, kun vastaava osuus oli vuonna 2024 vain 29 prosenttia.
Samaan aikaan kokemukset luottamushenkilöiden taholta osoitetusta epäluottamuksesta ovat vähentyneet. Vain joka viides kuntajohtaja kertoo kohdanneensa jonkinlaista epäluottamusta kuluvan valtuustokauden aikana.
Kunnan päätöksentekoilmapiirin heikentyminen sekä epäluottamuksen kokemukset näkyvät aiempaa vahvemmin ennen kaikkea miesjohtajien vastauksissa. Naisjohtajilla erityisesti kokemukset epäluottamuksesta ovat vähentyneet merkittävästi.
Kuntajohtajien mukaan päätöksenteon ja johtamisen toimivuuteen vaikuttavat erityisesti luottamuksen taso, yhteistyösuhteet sekä politiikan ja viranhaltijajohdon välisten roolien selkeys.
Tärkein tuki tulee esihenkilöltä, perheeltä ja johtoryhmältä
Kuntajohtajat kokevat saavansa tukea laajalti eri tahoilta. Eniten tukea saadaan kollegoilta, johtoryhmän jäseniltä, perheeltä ja henkilöstöltä.
Tärkeimpinä tukijoina pidetään kuitenkin omaa esihenkilöä eli kunnanhallituksen puheenjohtajaa sekä perhettä ja johtoryhmää. Esihenkilön tukea pitää erittäin tärkeänä 90 prosenttia vastaajista.
Häirintäkokemukset vähentyneet
Häirintää tai uhkailua työssään kuluvan valtuustokauden aikana kokeneiden kuntajohtajien osuus on laskenut 37 prosenttiin, mikä on kyselyhistorian matalin tulos.
Häirintää kokeneiden naisjohtajien osuus on merkittävästi pienempi ja miesjohtajien hivenen suurempi kuin vuonna 2024.
Yleisin häirinnän muoto on asiaton palaute mediassa. Myös maalittaminen sekä kasvokkain tapahtuva sanallinen uhkailu tai aggressiivinen käytös ovat kuntajohtajien mukaan yleisiä häirinnän muotoja.
Häirinnän yleisimmäksi syyksi arvioitiin päätösten vastustaminen. Kuntajohtajien selvällä enemmistöllä on täysin selvä käsitys häirinnän tekijästä.
Talouskehitys huolettaa, tekoäly nähdään mahdollisuutena
Kuntajohtajien työhön vaikuttavista ilmiöistä kielteisimpinä pidetään Suomen talouden kehitystä, lainsäädäntöä ja valtion ohjausta sekä epävarmaa maailmanpoliittista tilannetta.
Myönteisimmin kuntajohtajien työhön vaikuttavat digitalisaatio ja tekoäly, paikallisen elinkeinoelämän kehitys sekä toimiva keskustelu- ja päätöksentekoilmapiiri.
Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto, p. 050 337 5634
Kuntaliiton ja Kuntajohtajat ry:n Kuntajohtajien työ 2026 -kysely toteutettiin 21.5.-5.8.2026. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Suomen kuntajohtajat pormestarikuntia lukuun ottamatta (N=302). Kyselyyn vastasi 185 kuntajohtajaa, ja vastausprosentti oli 61,3.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Liitteet
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Så har den finländska grundskolan förändrats på tio år – enhetsskolorna blir fler och skolorna större13.8.2026 01:00:00 EEST | Pressmeddelande
I år börjar cirka 49 000 barn i första klass i grundskolor av olika storlek och på olika avstånd. Enligt en översikt som Kommunförbundet sammanställt utifrån Statistikcentralens skolstatistik har antalet kommunala grundskolor minskat med 471 under åren 2015-2025, men trots många förändringar har kommunerna fortfarande ett omfattande nätverk av närskolor. Samtidigt har det blivit vanligare med enhetsskolor, och skolornas genomsnittliga storlek har ökat. Varje kommun på fastlandet har fortfarande minst en grundskola. ”Många skolbänkar har blivit tomma på kort tid, då årskullen har krympt till mindre än 50 000 elever”, konstaterar Mari Sjöström, specialsakkunnig vid Kommunförbundet
Näin suomalainen peruskoulu on muuttunut kymmenessä vuodessa – yhtenäiskoulut yleistyvät ja koulujen koko kasvaa13.8.2026 01:00:00 EEST | Tiedote
Noin 49 000 lasta aloittaa tänä vuonna koulutiensä hyvin erilaisissa peruskouluissa. Suomessa on 268 alle 50 oppilaan koulua ja 20 yli tuhannen oppilaan koulua. Kuntaliiton katsauksen mukaan kunnallisten peruskoulujen määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin 470 koululla, samalla kun yhtenäiskoulut ovat yleistyneet ja koulujen keskikoko on kasvanut. ”Moni pulpetti on tyhjentynyt lyhyessä ajassa, kun ikäluokka on tippunut alle 50000 oppilaaseen. Kunnat ovat uudistaneet kouluverkkoaan niin, että laadukas lähikoulu voidaan turvata myös pieneneville ikäluokille”, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström.
Fem lösningar för att utveckla yrkesutbildningen12.8.2026 01:00:00 EEST | Pressmeddelande
Kommunförbundet, AMKE, EOL, SAJO och Sivista som representerar anordnare av yrkesutbildning presenterar i sina gemensamma mål inför riksdagsvalet fem lösningar för att utveckla yrkesutbildningen under nästa regeringsperiod.
Viisi ratkaisua ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi12.8.2026 01:00:00 EEST | Tiedote
Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustavat AMKE, EOL, Kuntaliitto, SAJO ja Sivista esittävät yhteisissä eduskuntavaalitavoitteissaan viisi ratkaisua ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi seuraavalle hallituskaudelle.
Kuntajohtajat arvioivat kuntien uudistamisen ratkaisuvaihtoehtoja: yhteistyölle vihreää valoa11.8.2026 12:48:07 EEST | Tiedote
Suomen kuntajohtajat suhtautuvat myönteisesti yhteistyön lisäämiseen, mutta eivät innostu kuntaliitoksista, selviää Kuntaliiton kyselystä, johon vastasi 185 kuntajohtajaa eri puolilta Suomea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme