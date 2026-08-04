Budjettiriihessä vauhditettava yritysten, ei kustannusten kasvua

Suomalainen elintarviketeollisuus on yksi maamme tärkeimmistä huoltovarmuuden, työllisyyden ja alueellisen elinvoiman tukipilareista. Ala työllistää suoraan kymmeniä tuhansia suomalaista, ja jokainen elintarviketeollisuuden työpaikka luo kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan. Kasvun edellytyksiä on siksi vahvistettava määrätietoisesti.

Kasvua investoinneista, innovaatioista ja viennistä

Hallituksen on vahvistettava elintarvikealan investointiympäristöä ja otettava käyttöön toimia, jotka kannustavat yrityksiä uudistumaan. T&K-verokannustin on laajennettava TKI-kannustimeksi vauhdittamaan uusien innovaatioiden kaupallistamista. Kone- ja laiteinvestointeja taas pitäisi vauhdittaa superpoistojen avulla.

Samalla elintarvikeviennin kasvun mahdollistavien palvelujen ja hallinnon rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti, jotta hallituksen tavoite viennin kaksinkertaistamisesta voidaan saavuttaa.

– Ruoka-ala on merkittävä kasvun ja investointien lähde koko Suomelle. Syyskuun budjettiriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka kannustavat entisestään yrityksiä investoimaan, kehittämään uusia tuotteita ja kasvattamaan vientiä, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo.

Kustannusten nousua ei saa kiihdyttää politiikkapäätöksillä

Elintarvikeketjuun kohdistuu tällä hetkellä jo huomattavia kustannuspaineita kansainvälisen toimintaympäristön, energiamarkkinoiden ja sääolosuhteiden muutosten vuoksi. ETL painottaa, että budjettiriihessä on vältettävä uusia veroja ja uutta sääntelyä, jotka nostaisivat ruuantuotannon kustannuksia tai heikentäisivät ruoka-alan kilpailukykyä.

Veropolitiikan pitää olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Huoltovarmuuden kannalta kriittisten alojen tuotanto- ja logistiikkakustannuksia ei saa kasvattaa tilanteessa, jossa yritykset kamppailevat kansainvälisen kilpailun ja kohonneiden kustannusten kanssa.

Vauhtia ja kannustimia energiasiirtymään

Ruokaketjun ilmasto- ja päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii yrityksiltä ja maataloustuottajilta mittavia investointeja sähköistymiseen, energiatehokkuuteen, biokaasuun ja uusiin teknologioihin.

Investoinnit edellyttävät pitkäjänteistä rahoitusta energiasiirtymän vauhdittamiseen. Tarvitaan myös ohjelma, joka tukee ruokaketjun sähköistymistä, fossiilisesta tuontienergiasta irtautumista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Lisäksi biokaasun tuotantoa ja hyödyntämistä on edistettävä osana Suomen huoltovarmuutta ja puhdasta siirtymää.