Budjettiriihessä vauhditettava yritysten, ei kustannusten kasvua
13.8.2026 10:17:51 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) vaatii hallitukselta budjettiriihessä päätöksiä, jotka vauhdittavat yritysten kasvua, kannustavat investointeihin, tukevat puhdasta siirtymää ja turvaavat toimivat elintarvikemarkkinat. Samalla on vältettävä uusia kustannuksia, jotka heikentäisivät suomalaisen ruoka-alan kilpailukykyä.
Suomalainen elintarviketeollisuus on yksi maamme tärkeimmistä huoltovarmuuden, työllisyyden ja alueellisen elinvoiman tukipilareista. Ala työllistää suoraan kymmeniä tuhansia suomalaista, ja jokainen elintarviketeollisuuden työpaikka luo kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan. Kasvun edellytyksiä on siksi vahvistettava määrätietoisesti.
Kasvua investoinneista, innovaatioista ja viennistä
Hallituksen on vahvistettava elintarvikealan investointiympäristöä ja otettava käyttöön toimia, jotka kannustavat yrityksiä uudistumaan. T&K-verokannustin on laajennettava TKI-kannustimeksi vauhdittamaan uusien innovaatioiden kaupallistamista. Kone- ja laiteinvestointeja taas pitäisi vauhdittaa superpoistojen avulla.
Samalla elintarvikeviennin kasvun mahdollistavien palvelujen ja hallinnon rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti, jotta hallituksen tavoite viennin kaksinkertaistamisesta voidaan saavuttaa.
– Ruoka-ala on merkittävä kasvun ja investointien lähde koko Suomelle. Syyskuun budjettiriihestä tarvitaan päätöksiä, jotka kannustavat entisestään yrityksiä investoimaan, kehittämään uusia tuotteita ja kasvattamaan vientiä, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä sanoo.
Kustannusten nousua ei saa kiihdyttää politiikkapäätöksillä
Elintarvikeketjuun kohdistuu tällä hetkellä jo huomattavia kustannuspaineita kansainvälisen toimintaympäristön, energiamarkkinoiden ja sääolosuhteiden muutosten vuoksi. ETL painottaa, että budjettiriihessä on vältettävä uusia veroja ja uutta sääntelyä, jotka nostaisivat ruuantuotannon kustannuksia tai heikentäisivät ruoka-alan kilpailukykyä.
Veropolitiikan pitää olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Huoltovarmuuden kannalta kriittisten alojen tuotanto- ja logistiikkakustannuksia ei saa kasvattaa tilanteessa, jossa yritykset kamppailevat kansainvälisen kilpailun ja kohonneiden kustannusten kanssa.
Vauhtia ja kannustimia energiasiirtymään
Ruokaketjun ilmasto- ja päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii yrityksiltä ja maataloustuottajilta mittavia investointeja sähköistymiseen, energiatehokkuuteen, biokaasuun ja uusiin teknologioihin.
Investoinnit edellyttävät pitkäjänteistä rahoitusta energiasiirtymän vauhdittamiseen. Tarvitaan myös ohjelma, joka tukee ruokaketjun sähköistymistä, fossiilisesta tuontienergiasta irtautumista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Lisäksi biokaasun tuotantoa ja hyödyntämistä on edistettävä osana Suomen huoltovarmuutta ja puhdasta siirtymää.
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Yhteyshenkilöt
Mikko KäkeläToimitusjohtajaETLPuh:040 560 7569mikko.kakela@etl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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