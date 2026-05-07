Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Puolet ansiopäivärahan saajista sai kesäkuussa porrastettua etuutta

13.8.2026 10:38:23 EEST | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö | Tiedote

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Ansiopäivärahaa maksettiin kesäkuussa 88 000 henkilölle. Heistä 51 prosenttia sai etuuden alennettuna porrastuksen johdosta. Porrastus alentaa etuuden tasoa työttömyyden keston perusteella.

Porrastus pienensi keskimääräistä ansiopäivärahaa noin 330–440 euroa kuukaudessa. Alkuvuoden aikana ansiopäiväraha oli porrastuksen jälkeen bruttona keskimäärin 1 311 euroa kuukaudessa. ”Porrastuksen vaikutus etuustasoon on huomattava ja se koskee hyvin laajaa joukkoa. Vain harva ehtii työllistyä ennen kuin porrastus alkaa vaikuttaa etuuteen”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Porrastus tarkoittaa, että ansiopäivärahan määrä pienenee, jos työttömyys jatkuu pitkään. Päivärahaa alennetaan noin kahden kuukauden päivärahakauden jälkeen 20 prosenttia ja noin kahdeksan kuukauden päivärahakauden jälkeen yhteensä 25 prosenttia.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on aiemmin arvioinut, että porrastus tulisi koskemaan kahta kolmannesta ansiosidonnaisen saajista. ”Työttömyysjaksot ovat venyneet yhä pidemmiksi ja entistä harvempi löytää työtä kahdessa kuukaudessa. Aikaisempi arvio voi osoittautua nykyisessä työllisyystilanteessa liian myönteiseksi”, Villman toteaa.

Porrastusta koskeva lakimuutos tuli voimaan jo edellisvuonna. Se ei kuitenkaan koskenut heti kaikkia ansiopäivärahan saajia ja muutoksen täysimääräinen vaikutus näkyy viiveellä. Villmanin mukaan yhä useampi ansiopäivärahan saaja on siirtynyt tänä vuonna porrastuksen piiriin ja määrä luultavasti kasvaa edelleen loppuvuoden aikana.

Porrastus koskee lähtökohtaisesti kaikkia ansiosidonnaisen saajia, joiden etuuskausi on alkanut vuoden 2024 syyskuussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen ja joille on maksettu ansiopäivärahaa yli kahden kuukauden ajalta.

Avainsanat

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TYJ edustaa työttömyyskassoja

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Kaikki Suomessa toimivat 12 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.

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