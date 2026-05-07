Puolet ansiopäivärahan saajista sai kesäkuussa porrastettua etuutta
13.8.2026 10:38:23 EEST | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö | Tiedote
Ansiopäivärahaa maksettiin kesäkuussa 88 000 henkilölle. Heistä 51 prosenttia sai etuuden alennettuna porrastuksen johdosta. Porrastus alentaa etuuden tasoa työttömyyden keston perusteella.
Porrastus pienensi keskimääräistä ansiopäivärahaa noin 330–440 euroa kuukaudessa. Alkuvuoden aikana ansiopäiväraha oli porrastuksen jälkeen bruttona keskimäärin 1 311 euroa kuukaudessa. ”Porrastuksen vaikutus etuustasoon on huomattava ja se koskee hyvin laajaa joukkoa. Vain harva ehtii työllistyä ennen kuin porrastus alkaa vaikuttaa etuuteen”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.
Porrastus tarkoittaa, että ansiopäivärahan määrä pienenee, jos työttömyys jatkuu pitkään. Päivärahaa alennetaan noin kahden kuukauden päivärahakauden jälkeen 20 prosenttia ja noin kahdeksan kuukauden päivärahakauden jälkeen yhteensä 25 prosenttia.
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on aiemmin arvioinut, että porrastus tulisi koskemaan kahta kolmannesta ansiosidonnaisen saajista. ”Työttömyysjaksot ovat venyneet yhä pidemmiksi ja entistä harvempi löytää työtä kahdessa kuukaudessa. Aikaisempi arvio voi osoittautua nykyisessä työllisyystilanteessa liian myönteiseksi”, Villman toteaa.
Porrastusta koskeva lakimuutos tuli voimaan jo edellisvuonna. Se ei kuitenkaan koskenut heti kaikkia ansiopäivärahan saajia ja muutoksen täysimääräinen vaikutus näkyy viiveellä. Villmanin mukaan yhä useampi ansiopäivärahan saaja on siirtynyt tänä vuonna porrastuksen piiriin ja määrä luultavasti kasvaa edelleen loppuvuoden aikana.
Porrastus koskee lähtökohtaisesti kaikkia ansiosidonnaisen saajia, joiden etuuskausi on alkanut vuoden 2024 syyskuussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen ja joille on maksettu ansiopäivärahaa yli kahden kuukauden ajalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki VillmanToiminnanjohtajaPuh:0503567990aki.villman@tyj.fi
Linkit
TYJ edustaa työttömyyskassoja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Kaikki Suomessa toimivat 12 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
Työttömyyskassojen työllisyyspalveluja käytettiin viime vuonna noin 70 000 kertaa7.5.2026 08:10:00 EEST | Tiedote
Työttömyyskassat saivat oikeuden alkaa tarjota työllisyyttä tukevia palveluja jäsenilleen vuoden 2024 kesällä. Viime vuoden aikana seitsemän kassaa tarjosi jäsenilleen tukea työn etsimiseen. Kassoilta sai apua esimerkiksi CV:n päivittämiseen tai tekoälyn käyttöön työnhaussa.
Ansiopäivärahan taso laski alkuvuonna 7 prosenttia27.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Ansiopäivärahan keskimääräinen taso on laskenut. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ansiopäivärahan määrä oli 7 prosenttia matalampi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
Opinnoille ja yritystoiminnalle työttömyyden aikana tulisi luoda selkeät säännöt17.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että työttömyysturvaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytettäisiin opintojen ja yritystoiminnan osalta. Erityisen tärkeää on, että viranomaisen tulkinta opintojen tai yritystoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaan ei voisi muuttua takautuvasti, jos henkilö on toimittanut tilanteestaan oikeat tiedot.
Ansiopäivärahan saajien määrä laski viime vuonna 8 %4.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahaa 1,8 miljardia euroa 260 000 henkilölle. Sekä etuuden saajien että maksettujen ansiopäivärahojen määrä vähenivät edellisvuodesta.
Ansiopäivärahakulut laskivat lokakuussa 17 %21.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Ansiopäivärahaa maksettiin lokakuussa 132 miljoonaa euroa. Tämä on 17 % vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme