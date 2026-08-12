MTK ja SLC vaativat valtiolta nopeita toimia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2026 Virolahdelta löydetyissä luonnonvaraisissa villisioissa. Vaikka tautia ei ole havaittu tuotantosikaloissa, sillä on jo nyt merkittäviä vaikutuksia sianlihantuotantoon, maatalouteen ja metsätalouteen. Ihmisiin tauti ei tartu ja sianlihan syöminen on turvallista.

MTK:n ja SLC:n mukaan AFS:n torjunnassa on tärkeää, että valtio ymmärtää taudin leviämisen riskit ja vaikutukset. Sianlihan vienti on edelleen keskeytynyt merkittävimpiin vientimaihin. Tautitilanteen kannalta tärkeintä on rajoitusvyöhykkeen torjuntatoimien tehostaminen ja kattavan tilannekuvan luominen ja ennen kaikkea sikaruton hävittäminen Suomesta.

"Jos tauti pääsee sikaloihin, olisivat vaikutukset katastrofaalisia. Torjuntaan tarvitaan riittävät resurssit ja viranomaisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikein kohdennettuja", järjestöt korostavat.

Sikarutto leviää herkästi sikojen välillä, mutta tauti voi siirtyä myös ihmisen toiminnan välityksellä. Tartuntavyöhykkeellä korjattuun viljaan liittyvät tautiriskit ovat käytännössä pysäyttäneet viljan ostot alueelta.

"Viljelijät eivät saa joutua kantamaan viranomaisrajoitusten ja taudin torjunnan seurauksia. Tarvitaan pikaisia ratkaisuja tartuntavyöhykkeen viljan varastointiin ja hyödyntämiseen ilman että alueen viljaa päätyy sikaketjuun.”

Järjestöjen mukaan budjettiriihessä on varattava riittävät määrärahat sikaruton ja siihen liittyvien rajoitustoimien aiheuttamien kustannusten korvaamiseen. Vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan sikatalouteen ja peltoviljelyyn, vaan ne näkyvät myös metsätaloudessa.

Metsänomistajille menetyksiä syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa korjattua puuta ei voida kuljettaa pois varastoalueilta tai metsänhoitotöitä joudutaan siirtämään. Viivästykset lisäävät kustannuksia ja voivat heikentää metsien kasvukuntoa.

"Nykyisen tartuntavyöhykkeen viljelijöiden ja metsänomistajien tilanne on ratkaistava. Samalla on varauduttava siihen, että tautialue voi laajentua merkittävästi. Valtion tulee varata riittävät määrärahat rajoitustoimien aiheuttamiin kustannuksiin”, MTK ja SLC painottavat.

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, p. +358 400 522 012

Mats Nylund, puheenjohtaja, SLC, p. +358 50 512 2191

Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, p. +358 50 522 5207

Thomas Blomqvist, toiminnanjohtaja, SLC, p. +358 50 512 1776

Mari Lukkariniemi, asiantuntija, MTK, p. +358 40 171 9070