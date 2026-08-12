MTK ja SLC vaativat valtiolta nopeita toimia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi
13.8.2026 11:15:03 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK ja SLC keskustelevat tänään torstaina 13. elokuuta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa Suomen afrikkalaisen sikaruton (ASF) aiheuttamasta kriisitilanteesta, sen hoidosta ja välttämättömistä jatkotoimista. Keskustelun pohjana oli järjestöjen valtioneuvostolle toimittama kirje, jossa vaaditaan riittäviä toimia sikaruton leviämisen estämiseksi ja vaikutusten kohteeksi joutuneiden elinkeinojen tukemiseen.
Afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2026 Virolahdelta löydetyissä luonnonvaraisissa villisioissa. Vaikka tautia ei ole havaittu tuotantosikaloissa, sillä on jo nyt merkittäviä vaikutuksia sianlihantuotantoon, maatalouteen ja metsätalouteen. Ihmisiin tauti ei tartu ja sianlihan syöminen on turvallista.
MTK:n ja SLC:n mukaan AFS:n torjunnassa on tärkeää, että valtio ymmärtää taudin leviämisen riskit ja vaikutukset. Sianlihan vienti on edelleen keskeytynyt merkittävimpiin vientimaihin. Tautitilanteen kannalta tärkeintä on rajoitusvyöhykkeen torjuntatoimien tehostaminen ja kattavan tilannekuvan luominen ja ennen kaikkea sikaruton hävittäminen Suomesta.
"Jos tauti pääsee sikaloihin, olisivat vaikutukset katastrofaalisia. Torjuntaan tarvitaan riittävät resurssit ja viranomaisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikein kohdennettuja", järjestöt korostavat.
Sikarutto leviää herkästi sikojen välillä, mutta tauti voi siirtyä myös ihmisen toiminnan välityksellä. Tartuntavyöhykkeellä korjattuun viljaan liittyvät tautiriskit ovat käytännössä pysäyttäneet viljan ostot alueelta.
"Viljelijät eivät saa joutua kantamaan viranomaisrajoitusten ja taudin torjunnan seurauksia. Tarvitaan pikaisia ratkaisuja tartuntavyöhykkeen viljan varastointiin ja hyödyntämiseen ilman että alueen viljaa päätyy sikaketjuun.”
Järjestöjen mukaan budjettiriihessä on varattava riittävät määrärahat sikaruton ja siihen liittyvien rajoitustoimien aiheuttamien kustannusten korvaamiseen. Vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan sikatalouteen ja peltoviljelyyn, vaan ne näkyvät myös metsätaloudessa.
Metsänomistajille menetyksiä syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa korjattua puuta ei voida kuljettaa pois varastoalueilta tai metsänhoitotöitä joudutaan siirtämään. Viivästykset lisäävät kustannuksia ja voivat heikentää metsien kasvukuntoa.
"Nykyisen tartuntavyöhykkeen viljelijöiden ja metsänomistajien tilanne on ratkaistava. Samalla on varauduttava siihen, että tautialue voi laajentua merkittävästi. Valtion tulee varata riittävät määrärahat rajoitustoimien aiheuttamiin kustannuksiin”, MTK ja SLC painottavat.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, p. +358 400 522 012
Mats Nylund, puheenjohtaja, SLC, p. +358 50 512 2191
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, p. +358 50 522 5207
Thomas Blomqvist, toiminnanjohtaja, SLC, p. +358 50 512 1776
Mari Lukkariniemi, asiantuntija, MTK, p. +358 40 171 9070
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Reilu kilpailu kunniaan – Brasilialaiselle lihalle tuontikielto EU:ssa12.8.2026 14:54:52 EEST | Artikkeli
Miksi Brasilialle on asetettu tuontikielto? Euroopan unioni – ja erikseen myös Suomi – sääntelee tarkasti, millaista lihaa täällä saa tuottaa ja millä ehdoilla sitä saa saattaa markkinoille. Säännösten takana on Euroopassa ja Suomessa yleisesti merkittävinä pidettyjä arvoja: kuluttajien turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä huolenpito yhteisestä ympäristöstämme. On kunnia-asia saada tuottaa ruokaa, jossa nämä seikat ovat kohdallaan.
MTK: Valtion käynnistettävä välittömästi viljan osto ASF-tartunta-alueelta10.8.2026 18:30:21 EEST | Tiedote
MTK vaatii valtiolta pikaisia toimia afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartunta-alueen viljamarkkinan toimivuuden turvaamiseksi. Alueen puinnit ovat jo käynnissä, mutta viljanostajat eivät käytännössä osta alueella korjattavaa satoa. Tilanne uhkaa tilojen maksuvalmiutta ja täyttää nopeasti käytettävissä olevat varastot.
Kotimainen satokausi jatkuu ympäri vuoden10.8.2026 13:51:10 EEST | Tiedote
Kotimaiset kasvikset, hedelmät ja marjat tuovat väriä, makua ja helppoutta keittiöön, kun lomailu vaihtuu säännölliseen arkeen. Sirkkalehtimerkistä tunnistat suomalaiset vihannekset, marjat, hedelmät, perunat, kukat ja taimistotuotteet – eli kaikki ne herkut, joiden vahvuuksina ovat tuoreus, maku ja laatu.
MTK: Sikaruton torjunta vaatii välittömiä toimia ja varmuutta elinkeinoille7.8.2026 12:49:32 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa kokoustaneet MTK:n johtokunta, MTK-Pohjois-Karjala ja metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala vaativat kannanotossaan nopeita toimenpiteitä afrikkalaisen sikaruton ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Havainnointikoulutus on laajennettava koskemaan koko itärajan aluetta sekä tiedotettava metsästäjiä riskeistä kyyhkyn, sorsan ja karhun metsästyksen alkaessa.
Viranomaiset johtavat ASF-torjuntaa, määräykset otettava vakavasti30.7.2026 19:22:42 EEST | Tiedote
Ruokavirasto totesi tänään afrikkalaisen sikaruton (ASF) Virolahdelta löydetyissä kuolleissa luonnonvaraisissa villisianporsaissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tauti todetaan Suomessa. Ruokavirasto on perustanut löytöpaikan ympärille tartuntavyöhykkeen, jolle asetetut rajoitukset tulivat voimaan välittömästi. On erittäin tärkeää pysäyttää taudin leviäminen ja estää sen pääsy tuotantosikaloihin. MTK kehottaa tuottajia, metsästäjiä ja kaikkia maaseudulla liikkuvia noudattamaan tarkasti viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. MTK muistuttaa, että kotimainen sianliha on kuluttajalle turvallista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme