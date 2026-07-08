Lupaava kehitys jatkuu työmarkkinoilla – teollisuus ja rakennusala vetävät kasvua

Kesä–heinäkuussa Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin yli 40 000 työpaikkailmoitusta , mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Kasvua nähtiin jo keväällä maaliskuussa ja toukokuussa, ja se voimistui kesällä. Kesäkuussa kasvu oli voimakkaampaa kuin heinäkuussa, joka on perinteisesti vuoden hiljaisin rekrytointikuukausi.

Koko vuoden osalta työpaikkailmoituksissa on vielä pientä laskua: tammi–heinäkuussa ilmoituksia julkaistiin yhteensä noin 185 000 , mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä.

Työnhakijoita on edelleen liikkeellä poikkeuksellisen paljon: Duunitorin ilmoitukset keräsivät tammi–heinäkuussa noin 76 miljoonaa lukukertaa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja peräti 41 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

”Rekrytointien kasvu on tietysti vielä pientä eikä tuo nopeaa helpotusta valtavalle joukolle töitä etsiviä suomalaisia. Luvut ovat kuitenkin rohkaisevia, koska kasvua on nähty jo niin monena kuukautena. Uskon tämän viestivän yhdessä talouden muiden positiivisten signaalien kanssa, että paremmat ajat ovat viimein näköpiirissä”, kommentoi Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Hän suhtautuu varovaisen optimistisesti syksyyn.

”Elokuu on vasta alussa, mutta työpaikkailmoitusten määrä on jatkanut nousuaan. On mielenkiintoista nähdä, millainen syksy on edessä. Myös alkuvuosi on tärkeä näytön paikka, sillä se on aina rekrytoinnin kovin sesonki”, Salonen sanoo.

Nyt elokuussa kasvu on jatkunut teollisuudessa ja teknologiassa sekä rakennusalalla. Myös myynnin ja kaupan alan ilmoitusten määrä kasvoi elokuun alussa.

”Tämä on ilahduttava käänne, koska myynnin ja kaupan alan ilmoitusten määrä on laskenut pitkään. Ravintola- ja matkailualalla ei valitettavasti vielä näy vastaavaa käännettä. Nämä matalan kynnyksen alat työllistävät monia nuoria, joten niiden piristyminen voisi tuoda apua nuorten synkkään työllisyystilanteeseen.”

Moni odottaa tilaisuutta vaihtaa työpaikkaa

Työnhakijoita oli keskikesän lomakaudella liikkeellä poikkeuksellisen paljon.

”Yllättäen työpaikkailmoitukset keräsivät heinäkuussa enemmän lukukertoja ja hakuklikkejä kuin kesäkuun ilmoitukset, vaikka työpaikkoja oli vähemmän tarjolla. Yleensä heinäkuu on työnhaun saralla vuoden hiljaisinta aikaa”, Salonen kertoo.

”Tämä kertoo tietysti ensisijaisesti vaikeasta työmarkkinatilanteesta, mutta on mahdollista, että yhä useampi pohtii nyt myös työpaikan vaihtoa. Jos avoimien työpaikkojen nousu jatkuu, työpaikkojen ovet saattavat taas alkaa käydä kovaa vauhtia syksyn tullen.”

Jo Duunitorin viime syksyn työnhakututkimuksessa 38 prosenttia vastaajista oli harkinnut irtisanoutumista nykyisestä työstään ja peräti 54 prosenttia olisi valmis vaihtamaan alaa.

”Huono taloustilanne patoaa tarvetta työpaikan vaihtamiselle. Kun työpaikkoja on vielä enemmän tarjolla sekä luottamus omaan ja Suomeen talouteen kohenee, yhä useampi uskaltaa tehdä urahyppyjä.”

Jos rekrytointi vilkastuu, se tarkoittaa työnantajille lähtijöiden lisäksi entistä kovempaa kilpailua parhaista osaajista.

Näillä aloilla rekrytoidaan nyt eniten

Näillä toimialoilla julkaistiin kesä–heinäkuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Rakennusala: noin 8 300 ilmoitusta (+21 %) Teollisuus ja teknologia: noin 4 200 ilmoitusta (+30 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 4 100 ilmoitusta (-1 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 3 200 ilmoitusta (-8 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 2 600 ilmoitusta (-3 %)

Rakennusalalla julkaistiin lähes kaksi kertaa niin paljon työpaikkailmoituksia kuin toiseksi suurimmalla alalla.

Suurimmista aloista ilmoitusten määrä kasvoi teollisuudessa ja teknologiassa sekä rakennusalalla.

Eniten ilmoitusten määrä laski myynnin ja kaupan alalla.

”On hienoa nähdä, että teollisuuden ja rakennusalan kasvu jatkuu. Näillä suhdanneherkillä aloilla on nähty kylmää kyytiä aiempina vuosina, mutta nyt taloustilanteen paraneminen näkyy jo selvästi rekrytoinneissa”, Salonen sanoo.



”Koko vuoden osalta palvelualojen tilanne on vielä synkkä, mutta onneksi myös myynnin ja kaupan alan tilanne piristyi elokuun alussa.”

Teollisuus, it-ala ja rakennusala erottuvat joukosta

Näillä toimialoilla julkaistiin tammi–heinäkuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Rakennusala: noin 27 400 ilmoitusta (+7 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 21 700 ilmoitusta (-4 %) Teollisuus ja teknologia: noin 17 600 ilmoitusta (+13 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 14 600 ilmoitusta (-14 %) Terveydenhuolto: noin 12 200 ilmoitusta (-7 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 11 400 ilmoitusta (-12 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: noin 7 100 ilmoitusta (-3 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: noin 6 600 ilmoitusta (-7 %) Tieto- ja tietoliikennetekniikka: noin 6 000 ilmoitusta (+8 %) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: noin 5 800 ilmoitusta (-7 %)

Suurimmista aloista koko tänä vuonna suurinta kasvua näkyy teollisuuden ja teknologian, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä rakennusalan rekrytoinneissa.

Lasku oli jyrkintä myynnin ja kaupan alalla sekä ravintola- ja matkailualalla.

Miten eri alueilla on töitä tarjolla?

Näin eri maakunnissa julkaistiin tammi–heinäkuussa työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Uusimaa: noin 61 600 ilmoitusta (-4 %) Pirkanmaa: noin 18 800 ilmoitusta (+2 %) Varsinais-Suomi: noin 16 600 ilmoitusta (+9 %) Pohjois-Pohjanmaa: noin 11 300 ilmoitusta (-1 %) Lappi: noin 8 600 ilmoitusta (-4 %) Pohjois-Savo: noin 6 900 ilmoitusta (-3 %) Keski-Suomi: noin 5 800 ilmoitusta (-18 %) Pohjanmaa: noin 5 500 ilmoitusta (+9 %) Satakunta: noin 5 200 ilmoitusta (+2 %) Päijät-Häme: noin 5 100 ilmoitusta (+2 %) Etelä-Pohjanmaa: noin 4 900 ilmoitusta (+3 %) Kanta-Häme: noin 4 800 ilmoitusta (-1 %) Kymenlaakso: noin 4 100 ilmoitusta (+5 %) Etelä-Savo: noin 3 700 ilmoitusta (-11 %) Pohjois-Karjala: noin 3 600 ilmoitusta (-1 %) Kainuu: noin 2 400 ilmoitusta (-5 %) Etelä-Karjala: noin 2 100 ilmoitusta (-23 %) Keski-Pohjanmaa: noin 1 900 ilmoitusta (+1 %) Ahvenanmaa: noin 300 ilmoitusta (-17 %)

Kasvu oli suurinta Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Eniten työpaikkailmoitusten määrä laski Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

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