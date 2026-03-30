GRK vahvistaa energia- ja sähköliiketoimintaansa vastaamaan kasvavaan markkinakysyntään
14.8.2026 09:00:00 EEST | GRK Infra Oyj | Tiedote
Sähköistyminen, uusiutuvan energian investoinnit ja datakeskusrakentaminen ovat lisänneet energia- ja sähköinfran kysyntää. Vastatakseen markkinoiden kasvuun GRK vahvistaa energia- ja sähköliiketoimintansa johtamista nimittämällä Janne Kanasen vastaamaan koko konsernin sähköliiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.
Kananen toimii tällä hetkellä GRK:n tytäryhtiön KSBR:n energia- ja infratoimialajohtajana ja jatkaa tehtävässä uuden roolinsa ohella. Uuden tehtävänsä myötä hän vastaa jatkossa koko GRK-konsernin sähköliiketoiminnasta sekä liittyy GRK Suomi Oy:n johtoryhmän jäseneksi.
”Sähköistyminen ja energiamurros luovat merkittäviä mahdollisuuksia toimialallemme. Jannella on vahva asiantuntemus sekä kyky rakentaa liiketoimintaa tulevaisuuden tarpeisiin. Hänen nimityksensä vahvistaa GRK:n asemaa sähkö- ja energia-alan kasvussa sekä tukee konsernin strategista kehitystä”, sanoo GRK:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää.
Janne Kananen toteaa uuden roolinsa vahvistavan sitä, että GRK ja KSBR pystyvät yhdessä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja kasvavaan kysyntään.
”Tavoitteenamme on, että jatkossa asiakkaat hyötyvät koko organisaation laajemmasta tarjonnasta, lisäksi he saavat tarvitsemansa sähkö- ja energia-alan palvelut keskitetysti ja laadukkaasti yhdeltä toimittajalta”, hän sanoo.
GRK-konsernin sähköliiketoiminta koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta. GRK:n Power liiketoiminta keskittyy sähkönsiirtoverkkojen ja sähköasemien rakentamiseen sekä verkkoyhtiöiden ja julkisen sektorin asiakkaisiin. KSBR puolestaan toimii erityisesti energia-, teollisuus-, tuulivoima-, akkuvarasto- ja muissa yksityisen sektorin hankkeissa.
Johtamisen keskittämisen tavoitteena on hyödyntää konsernin osaamista entistä tehokkaammin, kehittää asiakkuuksia sekä tukea kannattavaa kasvua kaikilla energia- ja sähköliiketoiminnan osa-alueilla. Samalla GRK vahvistaa valmiuksiaan toteuttaa entistä laajempia energia- ja sähköinfran hankkeita Suomessa ja Ruotsissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika MäenpääToimitusjohtajaGRK Infra Plcmika.maenpaa@grk.fi
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GRK
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Keski-Suomen Betonirakenne Oy ja KSBR Rent Oy, Virossa GRK Eesti AS ja A-Kaabel OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB ja KSBR Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.
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