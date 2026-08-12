Kokoomuksen Päivärinta: Suomen johtavalta talouspopulistilta lähti koko politiikan pohja alta

Viime päivinä on jälleen tippunut hyviä uutisia taloudesta. Vientiennätys meni vuoden toisella neljänneksellä rikki ja nyt Aktia ja OP Pohjola ovat nostaneet tämän vuoden kasvuennusteensa kahteen prosenttiin.

– Suomen talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna peräti kaksi prosenttia ja työttömyyden odotetaan kääntyvän laskuun loppuvuonna. SDP ei enää voi kieltää talouden kasvua, joten työllisyys on sen viimeinen ase. Mitä jää käteen, jos ja kun työpaikat pian seuraavat kasvua, kuten povataan, eikä demareiden omaa vaihtoehtoa ole? Kolmen oppositiovuoden aikana sitäkin olisi ehtinyt miettiä, Päivärinta pohtii.

Päivärinta kiinnittää huomiota SDP:n puheista paistavaan epäjohdonmukaisuuteen:

– Kun talous ei kasvanut, se oli hallituksen syytä. Nyt kun talous kasvaa, kiitos kuuluukin vain suhdanteille. Talouden kyykkäys johtui pitkälti hyökkäyssodan aiheuttamasta energiakriisistä ja sitä seuranneesta inflaatiosta, mutta emme ole kieltäneet myöskään sopeutusten vaikutusta. Demareille näyttää kuitenkin olevan mahdotonta myöntää, että myös meidän kasvua, investointeja ja ostovoimaa tukevilla päätöksillämme on merkitystä nyt alkavalle kasvulle, Päivärinta toteaa.

Päivärinta pitää Lindtmanin kesäkokouksessa esittelemää työllisyyspakettia paljastavana SDP:n poliittisten avausten tasosta ja suoranaisesta puutteesta.

– Vanhan toistoa, tilastosiivousta, jo tehtyjen toimien perumista ja satojen miljoonien hintalappu julkiselle sektorille. Se, kuinka paljon tällä paketilla todellisuudessa syntyisi työpaikkoja, on mysteeri. Tämä ei ole SDP:n ainoa tyhjää kumiseva ohjelmapaperi. SDP:n toukokuussa julkistama poliittinen ohjelma on sattumoisin 94 sivua pitkä, kuten Kokoomuksen tuore tavoiteohjelmakin. Eroa vain on siinä, että SDP:llä konkreettisia avauksia on ehkä viisi, kun Kokoomuksella niitä on ohjelmassa yli 500, Päivärinta vertaa.

Päivärinta ihmettelee, mitä SDP on tehnyt kolme vuotta oppositiossa.

– Vaikuttaa siltä, että demarit ovat tuudittautuneet siihen, että taloustilanne tarjoaa loputtomasti haukkumisen aihetta. Kolme vuotta oppositiossa on menty vanhaa toistelemalla, perumispuheilla ja pahaa hallitusta haukkumalla. Vastuunkantoa olisi kuitenkin esittää jokin uskottava vaihtoehto sille, kuinka tätä maata hoidetaan, Päivärinta päättää.