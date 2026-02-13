Red Nose Company: Ihmeellinen maalari
14.8.2026 09:06:00 EEST | Red Nose Company | Tiedote
Ihmeellinen maalari on Red Nose Company ja Lahden kaupunginteatterin uusi yhteistuotanto. Erityisesti 3–8-vuotiaille lapsille suunnattu koko perheen esitys perustuu Kaarina Helakisan rakastettuun samannimiseen satuun. Esitys on Red Nose Companyn Mike & Zin -duosta tutun Timo Ruuskanen sooloteos, joka yhdistää klovneriaa, nukketeatteria, tarinankerrontaa ja live-musiikkia. Ensi-ilta on 16.9.2026 Lahden kaupunginteatterissa.
Teatteritaiteilija Timo Ruuskanen luki Kaarina Helakisan Ihmeellinen maalari -satua jo vuosia sitten omille lapsilleen iltasaduksi ja halusi välittömästi tehdä siitä myös teatteriesityksen. Satu kertoo ystävyyden etsimisestä ja yhteistyön tärkeydestä. Ruuskanen kokee, että tarina muistuttaa meitä siitä, että onni löytyy usein läheltä tavallisista asioista ja kanssaihmisistä.
Tarinassa Maalari-Sutinen etsii paikkaansa maailmassa. Hän uskoo, että tulisi onnelliseksi, jos pääsisi hallitsijaksi. "Helakisan kieli on hienoa, ja sadun sanoma on kirkas ja viisas. Tuntuu, että individualismi ja omien tarpeiden korostaminen hallitsee elämää kaikkialla. Esitys näyttää lempeästi vallasta huumaantuvien hallitsijoiden naurettavuuden”, Ruuskanen kertoo.
Ihmeellinen maalari -esityksessä yhdistyy Timo Ruuskasen yli kahdenkymmenen vuoden kokemus nukketeatterista ja palkittu ura teatteriklovnerian parissa. “Tämä on itselleni uusi, kahden rakastamani taidelajin yhdistelmä. Olen myös tosi innoissani musiikkimaailmoista, joita luon esityksen aikana loopperin ja erilaisten instrumenttien avulla." Ruuskanen kokee, että nuket tuovat teatteriin leikkiä ja runollisuutta. “Me tiedämme että nukke tai klovni ’ei ole totta’, ja juuri se vapauttaa meidän uskomaan esitykseen. Sekä nukketeatteri että teatteriklovneria pitävät sisällään ajatuksen siitä, että koskettavia ja tärkeitä asioita voidaan käsitellä yllättävillä tavoilla. Molemmat taiteenlajit ovat usein myös hauskoja ja mielikuvituksellisia."
Esitys tuotetaan Red Nose Companyn ja Lahden kaupunginteatterin yhteistuotantona, ja myös se innostaa Ruuskasta. “Lahden kaupunginteatterissa on hieno tekemisen meininki ja taiteellinen kunnianhimo.” Esityksen Helsingin ensi-ilta nähdään Annantalossa joulukuussa 2026. Vuonna 2027 Ihmeellinen maalari pääsee osaksi Helsingin kaupungin Kulttuurilapset -toimintaa. Esitys jatkaa kiertueella Red Nose Companyn ohjelmistossa.
ESITYSTIEDOT
Kantaesitys 16.9.2026 Studionäyttämö, Lahden kaupunginteatteri
Teksti Kaarina Helakisa, Timo Ruuskanen
Ohjaus, esityskonsepti ja esiintyjä Timo Ruuskanen
Lavastus, puvut, nuket, videosuunnittelu, valokuva Tiina Hauta-aho
Äänisuunnittelu ja musiikki Jukka Vierimaa, Timo Ruuskanen
Valosuunnittelu Jere Kolehmainen
Yhteistuotanto Red Nose Company ja Lahden kaupunginteatteri
Kesto 40 minuuttia
Ikäsuositus 3+
KUVAT
Flickr
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla HilkeTuottajaRed Nose CompanyPuh:+358503300856info@rednose.fi
Kuvat
Linkit
Red Nose Company
Red Nose Company on helsinkiläinen teatteriryhmä, yksi Suomen kysytyimmistä kiertueteattereista. Red Nose Companyn esitykset ovat yhdistelmä komediaa, tarinankerrontaa, improvisaatiota ja elävää musiikkia. Teatterin kotipaikkakunta on Helsinki ja toimintakenttä koko maailma. Ohjelmistossa on tällä hetkellä teoksia sekä aikuisille että koko perheelle. Kaupunginteattereiden lisäksi teatteri kiertää kulttuuritaloilla, kouluilla ja palvelutaloissa sekä toteuttaa tilausesityksiä isoille ja pienille ryhmille. Red Nose Company on valittu Vuoden Teatteriksi 2023.
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