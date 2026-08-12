SDP:n Eveliina Heinäluoma: SDP esittää ratkaisuja nuorten turvallisuuden parantamiseksi, oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja kotoutumisen tehostamiseksi

13.8.2026 19:16:47 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Hienoa, että näin moni PS:n eduskuntaryhmästä on ehtinyt perehtyä SDP:n nuorten turvallisuuden parantamiseen tähtäävään toimenpidepakettiin, kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma iloitsee.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

- Opposition tehtäviin kuuluu esittää oma vaihtoehto ja näin SDP on pitkin vaalikautta tehnyt ja esittänyt oman reilumman vaihtoehtonsa Orpo-Purran politiikalle. Nyt katse onkin jo seuraavassa vaalikaudessa ja siinä, miten Suomea kehitetään reilulla tavalla. Siksi olemmekin esittäneet keinoja, jotka tuovat ratkaisuja nuorten turvallisuuden parantamiseksi, oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja kotoutumisen tehostamiseksi.

- Olemme pitäneet myös tällä vaalikaudella tärkeänä, että kansalaisuuden ja oleskeluluvan ehtona edellytetään työllistymistä, kielitaitoa ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta. Nyt tätä työtä on tärkeää jatkaa ja siksi esitämme esimerkiksi kotihoidon uudistamista, maahanmuuttajalasten velvoittavampaa osallistumista varhaiskasvatukseen sekä tulkkauspalvelujen rajaamisen selvittämistä.

- Samaan aikaan olemme vastustaneet hallituksen leikkauksia kuntiin, jossa Orpo-Purran hallitus on pitkin vaalikautta heikentänyt kuntien mahdollisuuksia tarjota kielikoulutusta ja kotoutumisen palveluita. Viimeksi kesäkuussa vastustimme hallituksen 36 milj e leikkausta kunnille osana kotoutumisen lakipakettia.

- Toivoisimme perussuomalaisten kykenevän olemaan rehellisiä siinä, että olemme valiokunnissa tukeneet monia hallituksen esityksiin sisältyviä hyviä avauksia, vaikka sitten olemme voineet päätyä äänestämään lopullisessa kyllä/ei- äänestyksessä kokonaisuutta vastaan, jos se on sisältänyt myös jotain meille mahdottomia elementtejä.

- On harmillista, etteivät perussuomalaiset kykenee tarttumaan maahanmuuttajanaisiin liittyvään epäkohtaan eli kotihoidontukeen, mikä käytännössä estää monien maahanmuuttajaäitien työllistymisen ja pitää perheiden lapset liian pitkään kotona sen sijaan, että lapset pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin oppimaan suomen kieltä. Ihmettelen, miksi tästä maahanmuuttopolitiikkaan liittyvästä asiasta vaietaan perussuomalaisissa, Heinäluoma päättää.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
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Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa

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