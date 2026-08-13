Painavampi ei ole parempi – Alko vauhdittaa kuohuviinipullojen keventämistä

17.8.2026 07:40:00 EEST | Alko Oy | Tiedote

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Kuohuviinipullojen ei tarvitse olla painavia ollakseen laadukkaita. Alko on liittynyt kansainväliseen sitoumukseen, joka vauhdittaa pullojen keventämistä ja vähentää viinipakkausten ilmastovaikutuksia. Asiakkaalle muutos näkyy kevyempinä pulloina, ei tuotteen laadussa.

Alko on ensimmäisten toimijoiden joukossa allekirjoittanut Sustainable Wine Roundtablen* Sparkling Bottle Weight Accord -sitoumuksen, jossa asetetaan ensimmäistä kertaa yhteiset tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Se jatkaa vuonna 2023 käynnistynyttä sitoumusta, jossa yritykset sitoutuivat keventämään ei-kuohuvien eli still-viinien pulloja.

”Asiakkaan ei tarvitse tinkiä laadusta, vaikka paino vähenee. Lasipullon painon vähentäminen on yksi tehokkaimmista tavoista pienentää kuohuviinien pakkauksista aiheutuvia päästöjä. Lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa 46 prosenttia. Kun pullon painoa vähennetään, säästyy raaka-aineita ja kuljetusten päästöt pienenevät. Asiakas saa edelleen saman tuotteen, mutta pienemmällä ympäristökuormalla”, sanoo Alkon vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Valikoimapäätöksillä vauhtia kevyempiin pakkauksiin

Kuohuviineille on asetettu omat painotavoitteensa erotuksena still-viineistä, sillä pullojen on kestettävä kuohuvan juoman aiheuttama paine. Tavoite koskee Alkon valikoiman kaikkia kuohuvia ja pirskahtelevia viinejä, joita on valikoimassa yli 1 400.

Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman ja matalahiilihappoisissa viineissä alle 550 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme jo pitkään kannustaneet tavarantoimittajiamme kevyempiin ja vähäpäästöisempiin pakkauksiin ja saamme sitoumuksesta tukea tälle työlle. Ohjaamme markkinaa kevyempiin pakkauksiin myös valikoimapäätöksillä. Esimerkiksi osa Alkon vakiovalikoiman kuohuviineistä pääsee myymälöiden hyllyille vain, jos ne ovat kevyessä lasipullossa tai muussa vähäpäästöisemmässä pakkauksessa. Näin asiakkaillamme on yhä enemmän vastuullisempia pakkausvaihtoehtoja tarjolla”, Kvissberg kertoo.

Vuonna 2023 käynnistetty still-viinien Bottle Weight Accord -sitoumus on vähentänyt lasin käyttöä maailmanlaajuisesti jo yli 448 000 tonnilla ja 2,5 miljardilla pullolla.

”Sitoumuksen ja Alkon still-viineihin liittyvien toimenpiteiden myötä olemme vähentäneet pullojen keskipainoa kahdessa vuodessa noin 35 grammaa, eli lähes 8 prosenttia. Jo yli 85 prosenttia kaikista valikoimamme tuotteista myytiin vähemmän ympäristöä kuormittavissa kevyissä pakkauksissa.”

*Sustainable Wine Roundtable on viinialan yhteenliittymä, jonka jäsenet ovat sitoutuneet edistämään alan vastuullisuutta.

Avainsanat

vastuullisuusalkokevyt pakkauskuohuviini

Yhteyshenkilöt

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi

Linkit

Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.

Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.

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