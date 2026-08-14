Ihmislähtöinen työote tukee asiakkaan kotona asumista Keski-Suomessa
14.8.2026 10:06:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen koti- ja asumispalveluiden kotiin tukemisen tiimin kokemukset Viitasaarella osoittavat, että työparityö voi vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan pidempään. Asia ilmenee Keski-Suomen hyvinvointialueen onnistumistarinasta.
Työparityössä asiakkaan tavoitteet ja voimavarat ovat työn lähtökohtana. Viitasaaren kokemusten mukaan työparityö mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen tuen. Työntekijät voivat suunnitella työtään asiakkaan tarpeiden mukaisesti, ja tiivis yhteistyö oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan ja muiden kumppaneiden kanssa tuo asiakkaiden arkeen uusia mahdollisuuksia osallistua ja löytää mielekästä tekemistä.
– Vaikuttavin muutos syntyy usein siitä, että asiakas tulee aidosti kuulluksi. Kun ratkaisuja etsitään yhdessä eikä asiakkaan puolesta, vahvistuvat sekä luottamus että usko omiin voimavaroihin. Se näkyy konkreettisesti arjessa – ja parhaimmillaan mahdollistaa asumisen omassa kodissa entistä pidempään, kertoo asumisen ohjaaja Jenni Pöntiö.
Onnistumista tukee myös luottamukseen perustuva esihenkilötyö. Työntekijöitä kannustetaan kehittämään toimintaa, kokeilemaan uusia ratkaisuja ja oppimaan yhdessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä avoin palautekulttuuri vahvistavat työmotivaatiota ja tukevat laadukasta asiakastyötä.
Viitasaaren onnistumistarinassa työn vaikutukset näkyvät sekä asiakkaiden että palvelujen näkökulmasta. Oikea-aikainen kotiin annettava tuki on auttanut asiakkaita jatkamaan asumista omassa kodissaan ja vähentänyt tarvetta siirtyä asumispalveluihin. Samalla hyvä suunnittelu, sujuva yhteistyö ja ennakoiva työote ovat tehostaneet resurssien käyttöä ja vähentäneet tarpeettomia kustannuksia. Onnistumistarina sisältää euromääräisen kustannusvertailun kotiin vietävien palvelujen ja yhteisöllisen asumispalvelun välillä.
Onnistumistarina osoittaa, että työparityö ja luottamukseen perustuva yhteistyö voivat tuottaa vaikuttavia tuloksia. Kun asiakkaan ääni ohjaa palvelua ja työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää osaamistaan yhdessä, syntyy ratkaisuja, jotka vahvistavat sekä asiakkaiden hyvinvointia että palvelujen vaikuttavuutta.
Kotiin tukemisen tiimin onnistumistarinan voi lukea Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteessa www.hyvaks.fi/onnistumistarinat (suora osoite onnistumistarinaan).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Pöntiö, asumisen ohjaaja, kotiin tukemisen tiimi, Keski-Suomen hyvinvointialue, jenni.pontio@hyvaks.fi, p. 040 620 8519
Raija Harju-Kivinen, asiakaspalvelupäällikkö, raija.harju-kivinen@hyvaks.fi, p. 040 064 7666
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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