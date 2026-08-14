Ihmislähtöinen työote tukee asiakkaan kotona asumista Keski-Suomessa

Työparityössä asiakkaan tavoitteet ja voimavarat ovat työn lähtökohtana. Viitasaaren kokemusten mukaan työparityö mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen tuen. Työntekijät voivat suunnitella työtään asiakkaan tarpeiden mukaisesti, ja tiivis yhteistyö oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan ja muiden kumppaneiden kanssa tuo asiakkaiden arkeen uusia mahdollisuuksia osallistua ja löytää mielekästä tekemistä.

– Vaikuttavin muutos syntyy usein siitä, että asiakas tulee aidosti kuulluksi. Kun ratkaisuja etsitään yhdessä eikä asiakkaan puolesta, vahvistuvat sekä luottamus että usko omiin voimavaroihin. Se näkyy konkreettisesti arjessa – ja parhaimmillaan mahdollistaa asumisen omassa kodissa entistä pidempään, kertoo asumisen ohjaaja Jenni Pöntiö.

Onnistumista tukee myös luottamukseen perustuva esihenkilötyö. Työntekijöitä kannustetaan kehittämään toimintaa, kokeilemaan uusia ratkaisuja ja oppimaan yhdessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä avoin palautekulttuuri vahvistavat työmotivaatiota ja tukevat laadukasta asiakastyötä.

Viitasaaren onnistumistarinassa työn vaikutukset näkyvät sekä asiakkaiden että palvelujen näkökulmasta. Oikea-aikainen kotiin annettava tuki on auttanut asiakkaita jatkamaan asumista omassa kodissaan ja vähentänyt tarvetta siirtyä asumispalveluihin. Samalla hyvä suunnittelu, sujuva yhteistyö ja ennakoiva työote ovat tehostaneet resurssien käyttöä ja vähentäneet tarpeettomia kustannuksia. Onnistumistarina sisältää euromääräisen kustannusvertailun kotiin vietävien palvelujen ja yhteisöllisen asumispalvelun välillä.

Onnistumistarina osoittaa, että työparityö ja luottamukseen perustuva yhteistyö voivat tuottaa vaikuttavia tuloksia. Kun asiakkaan ääni ohjaa palvelua ja työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää osaamistaan yhdessä, syntyy ratkaisuja, jotka vahvistavat sekä asiakkaiden hyvinvointia että palvelujen vaikuttavuutta.

Kotiin tukemisen tiimin onnistumistarinan voi lukea Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteessa www.hyvaks.fi/onnistumistarinat (suora osoite onnistumistarinaan).