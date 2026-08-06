Lasipalatsi täyttää 90 vuotta – HOK-Elannon ravintolat jatkavat ikonista perinnettä

Ravintola Lasipalatsi edustaa suomalaista keittiöperinnettä, jossa korostuvat sesongit, laadukkaat raaka-aineet ja selkeä makumaailma. Toiminnan ytimessä on ajatus, että ruoan ja ravintolakokemuksen ei tarvitse olla monimutkaista ollakseen erinomainen.



Ravintola Lasipalatsin keittiöpäällikkö Mikko Nymanin mukaan laadukkaat raaka-aineet, osaava keittiötiimi sekä yksinkertaisuus ovat kaiken lähtökohta.

– Yksinkertaisuus on hyve. Korostamalla raaka-aineiden omia makuja saadaan paras lopputulos.

Lasipalatsin keittiö elää vahvasti vuodenaikojen mukaan. Ruokavuosi alkaa blineillä, keväällä nautitaan parsasta ja syksy huipentuu poroviikkoihin ennen joulusesonkia.

Tyyli säilyy läpi vuoden samana: klassisena, tyylikkäänä ja perinteikkäänä. Tätä kuvastaa esimerkiksi annos Kuhaa à la Mannerheim, joka heijastaa ravintolan identiteettiä suomalaisuuden, pitkän historian ja ajattoman eleganssin kautta.



90 vuotta elävää perinnettä



Kun Café Lasipalatsi avattiin 1930-luvulla, se oli aikansa rohkea ja edistyksellinen kohtaamispaikka – Stadin ikoni. Sitä se on edelleen. Kahvilan tunnelmallinen funkkismiljöö ja päivän mittaan vaihtuva valikoima kutsuvat hyvän ruoan ja juoman ystäviä luokseen heti aamun ensihetkistä iltaan saakka.

Vaikka design, historia ja laadukkaat tarjoilut ovat tärkeitä, lopulta ihmiset tekevät paikan.

– Lasipalatsin kanta-asiakkaat ovat tärkeä osa paikan henkeä – he luovat jatkuvuutta ja pitävät funkkisravintolan perinteitä elossa, kertoo Lasipalatsin ravintolajohtaja Nona Haajanen.

Jatkuvuus näkyy myös juhlavuoden toteutuksessa. Lasipalatsin 90-vuotista historiaa ei juhlisteta suurieleisesti, vaan arjen pieninä tekoina ja tunnelmina – esimerkiksi teemadrinkkeinä baarissa tai kollegoiden yhteisenä pullaperjantaina katutason kahvilassa. Juhlavuonna yhteistyötä Amos Rex -museon kanssa tiivistetään entisestään.