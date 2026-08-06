Lasipalatsi täyttää 90 vuotta – HOK-Elannon ravintolat jatkavat ikonista perinnettä
14.8.2026 10:21:10 EEST | HOK-Elanto | Tiedote
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Lasipalatsi täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Lasipalatsi on yksi Helsingin tunnetuimmista ravintolakokonaisuuksista, jossa arkkitehtuuri, design ja ruokakulttuuri kohtaavat. Ikonisessa rakennuksessa toimivat HOK-Elannon Ravintola Lasipalatsi sekä Café Lasipalatsi, jotka jatkavat paikan pitkää perinnettä laadukkaalla ruoalla, ajattomalla tyylillä ja vahvoilla asiakassuhteilla.
Ravintola Lasipalatsi edustaa suomalaista keittiöperinnettä, jossa korostuvat sesongit, laadukkaat raaka-aineet ja selkeä makumaailma. Toiminnan ytimessä on ajatus, että ruoan ja ravintolakokemuksen ei tarvitse olla monimutkaista ollakseen erinomainen.
Ravintola Lasipalatsin keittiöpäällikkö Mikko Nymanin mukaan laadukkaat raaka-aineet, osaava keittiötiimi sekä yksinkertaisuus ovat kaiken lähtökohta.
– Yksinkertaisuus on hyve. Korostamalla raaka-aineiden omia makuja saadaan paras lopputulos.
Lasipalatsin keittiö elää vahvasti vuodenaikojen mukaan. Ruokavuosi alkaa blineillä, keväällä nautitaan parsasta ja syksy huipentuu poroviikkoihin ennen joulusesonkia.
Tyyli säilyy läpi vuoden samana: klassisena, tyylikkäänä ja perinteikkäänä. Tätä kuvastaa esimerkiksi annos Kuhaa à la Mannerheim, joka heijastaa ravintolan identiteettiä suomalaisuuden, pitkän historian ja ajattoman eleganssin kautta.
90 vuotta elävää perinnettä
Kun Café Lasipalatsi avattiin 1930-luvulla, se oli aikansa rohkea ja edistyksellinen kohtaamispaikka – Stadin ikoni. Sitä se on edelleen. Kahvilan tunnelmallinen funkkismiljöö ja päivän mittaan vaihtuva valikoima kutsuvat hyvän ruoan ja juoman ystäviä luokseen heti aamun ensihetkistä iltaan saakka.
Vaikka design, historia ja laadukkaat tarjoilut ovat tärkeitä, lopulta ihmiset tekevät paikan.
– Lasipalatsin kanta-asiakkaat ovat tärkeä osa paikan henkeä – he luovat jatkuvuutta ja pitävät funkkisravintolan perinteitä elossa, kertoo Lasipalatsin ravintolajohtaja Nona Haajanen.
Jatkuvuus näkyy myös juhlavuoden toteutuksessa. Lasipalatsin 90-vuotista historiaa ei juhlisteta suurieleisesti, vaan arjen pieninä tekoina ja tunnelmina – esimerkiksi teemadrinkkeinä baarissa tai kollegoiden yhteisenä pullaperjantaina katutason kahvilassa. Juhlavuonna yhteistyötä Amos Rex -museon kanssa tiivistetään entisestään.
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HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
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