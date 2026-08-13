Suomi takaisin PISA-tulosten kärkeen - Keskusta julkaisi koulutuspoliittisen linjauksensa

Keskusta pelastaisi peruskoulun vakiinnuttamalla pienten lasten koulut. Pienten lasten kouluissa esikoulu ja peruskoulun kaksi ensimmäistä luokkaa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa lapsi etenee omassa tahdissaan.

– Kaikille lapsille ei sovi sama tahti, vaan moni tarvitsee enemmän aikaa ja rinnalla kulkemista, toteaa Keskustan koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Peruskoulun tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että koulussa opitaan riittävät perustaidot – lukeminen, laskeminen ja kirjoittaminen. Sen varmistamiseksi Keskusta ehdottaa toisen ja kahdeksannen luokan tarkastuspisteitä.

– Joka viidennellä nuorella ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun päättyessä. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori osaa lukea, laskea ja kirjoittaa. Keskustan tavoitteena on, että Suomessa ei ole jatkossa koulupudokkaita, Kemppi jatkaa.

Kemppi korostaa perustaitojen merkitystä myös koulupolun myöhemmissä vaiheissa. Sillä on vaikutusta myös osaamis- ja koulutustason nostoon.

– Jos nuori ei saa riittäviä perustaitoja peruskoulusta, se heikentää nuoren opinto- ja työkykyä sekä lisää syrjäytymisriskiä, päättää Kemppi.

Keskustan koulutuspoliittisessa linjauksessa painotetaan myös muun muassa ammatillisen polun vahvistamista ja tavoitellaan osaamis- ja koulutustason nostoa.