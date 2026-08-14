Vaasan uimahalli aukeaa 17.8.

Museopäivä kutsuu tutustumaan Pohjanmaan monipuolisiin museoihin 23.8. 12.8.2026 15:24:26 EEST | Tiedote

Pohjanmaan museopäivää vietetään sunnuntaina 23.8. nyt kolmatta kertaa ja siihen osallistuu 33 museota eri puolilta Pohjanmaata. Museopäivän tarkoitus on tuoda esille Pohjanmaan monipuolisia museoita ja vapaaehtoista kotiseututyötä suurelle yleisölle.