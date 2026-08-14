Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan uimahalli aukeaa 17.8.

14.8.2026 12:40:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan uimahalli aukeaa kesätauon jälkeen maanantaina 17.8. Uimahallin 50 metrin allas on jaettu välisillalla 25 metrin radoiksi loppuvuoden ajaksi.

Vaasan kaupunki / Sanna Råback

Kävijöiden on hyvä huomioida, että uimahallin 50 metrin allas jaetaan kahteen osaan välisillalla vuoden 2026 loppuun saakka.

Altaan kaikki kahdeksan rataa on jaettu puoliksi eli käytössä on vuoden loppuun saakka vain 25 metrin ratoja.

Ministeriö tukee perusopetuksen uimataidon opetusta

Väliaikainen muutos 50 metrin altaassa on tehty muun muassa lasten ja nuorten uimaopetuksen tehostamiseksi.

Vaasan kaupungin perusopetus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 14 100 euron avustuksen uimaopetuksen vahvistamiseen.

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen uimataidon opetusta sekä parantaa oppilaiden uimataitoa ja vesiturvallisuustaitoja.

- Uimaopetusta on helpompi järjestää 25 metrin radoilla, ja ratoja on näin myös enemmän käytössä, kertoo Vaasan uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 7543669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Kuvat

Vaasan kaupunki / Sanna Råback
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