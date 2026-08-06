ABC Keuruu uudistetaan nykyaikaiseksi polttonesteen automaattiasemaksi
17.8.2026 07:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
ABC Keuruu uudistetaan syksyn aikana nykyaikaiseksi automaattiasemaksi. Vanha jakeluasema ja liikennemyymäläkiinteistö puretaan, ja tontille rakennetaan uusi ABC-automaattiasema. Polttonesteen jakelu keskeytyy maanantaista 17.8. alkaen purku- ja rakennustöiden ajaksi.
ABC Keuruun liikennemyymälän toiminta päättyi 1.3.2026. Polttonestejakelu on kuitenkin jatkunut alueella entisellään. Nyt Keuruun polttonestekauppaa uudistetaan rakentamalla liikennemyymälän tontille uusi ABC-automaattiasema.
Uudistuksen taustalla on nykyisen jakelutekniikan ikääntyminen. Nykyinen polttonestetekniikka, säiliöt ja rakenteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän, minkä vuoksi jakeluasema uusitaan kokonaisuudessaan. Samalla vanhan rakennuksen purku mahdollistaa tontin paremman hyödyntämisen ja sitä kautta asiakkaille sujuvamman asioinnin.
– Haluamme varmistaa, että Keuruulla on jatkossakin toimiva ja nykyaikainen ABC-jakeluasema. Uuden automaattiaseman sijoittelu, mittarikenttä ja palvelut on suunniteltu niin, että asiointi on sujuvaa sekä henkilöautoilla että raskaammalla kalustolla. Ratkaisuissa on otettu huomioon myös ammattiliikenteen tarpeet, kertoo Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.
Automaattiasemalle tulee kaksi jakelumittaria, joilta asiakkaat saavat kattavan, viiden polttonestelaadun valikoiman. Valikoimaan kuuluvat muun muassa moottoripolttoöljy ja täysin uusiutuva Nero Diesel.
Ammattiliikenteen tarpeet on huomioitu toteuttamalla mittarikenttä tavanomaista leveämpänä ja korkeampana, jotta asiointi onnistuu myös kuorma-autoilla. Lisäksi ammattiliikennettä palvelevat
monipuoliset maksutavat, kattava polttonestevalikoima sekä polttoainepumput, jotka mahdollistavat ammattiliikenteelle nopeammat tankkaukset.
Uuden jakeluaseman arvioidaan valmistuvan syksyn aikana. Purku- ja rakennustöiden jälkeen myös tontin ympäristö viimeistellään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Tervanentoimialajohtaja, liikennekauppaPuh:010 767 3064heikki.tervanen@sok.fi
Lauri Saloliikenne-energioiden palvelupäällikköPuh:010 767 3292lauri.salo@sok.fi
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Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
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