Kokoomuksen Marttinen: Lindtmanin verolista olisi karkeaa soraa talouskasvun rattaisiin

— Taloudesta on saatu viime aikoina rohkaisevia uutisia: investoinnit, vienti ja teollisuus ovat lähteneet kasvuun. Myös työttömyyden odotetaan lähtevän vihdoin laskuun. Tässä tilanteessa SDP on valmis iskemään suomalaisyrityksiä miljardien veromoukarilla ja keräämään pois kaiken sen, millä kasvu ja työpaikat luodaan. Kun viimein talous on lähtenyt kasvuun, SDP olisi valmis heittämään karkeaa soraa sen rattaisiin, Marttinen tylyttää.

SDP peruisi yhteisöveron kevennyksen, kiristäisi osinkoverotusta ja iskisi uusia veroja yritysten rahoituksensaannille.

— Puheet yhteisöveron kevennyksen perumisesta ovat viesti suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille: älkää investoiko Suomeen, älkää hakeko uutta kasvua, älkää myykö, älkää palkatko. Tätäkö SDP haluaa? Yhteisöveron rasitus valuu tutkitusti myös työntekijöille ja hidastaa heidän palkkakehitystään. Totta kai näin käy, jos yritys ei pysty tekemään uusia investointeja, Marttinen toteaa.

Myös osinkoverotuksen kiristäminen olisi Marttisen mukaan myrkkyä suomalaisille yrittäjille.

— On perusteltua, että kun yrittäjä sitoo omaa rahaansa yritykseen ja ottaa henkilökohtaisen riskin sen menestymisestä, hän silloin saa myös pitää suuremman siivun tuloksesta, jos sellaista syntyy. SDP veisi siis suomalaisyrittäjältä viimeisen kannusteen ottaa riskin ja perustaa yritys, palkata ja investoida, Marttinen hämmästelee.

SDP:n esittämien veronkorotusten mittakaava on valtava.

— Olen erittäin huolissani siitä, kuinka suuri lasku suomalaisille yrittäjille ja työntekijöille tästä lopulta lankeaa. Jos SDP todella hoitaisi puolet ensi kauden 8-11 miljardin sopeutusurakasta veronkorotuksilla, se tarkoittaisi noin 4-6 miljardin veromoukaria , Marttinen sanoo.

— Suomessa on jo valmiiksi yksi maailman korkeimmista kokonaisveroasteista. Samalla Suomen julkiset menot ovat maailman kärkiluokkaa. Se on varmaa, että jos välttämätöntä sopeutusta lähdetään tekemään veronkorotukset edellä, lopputulos on ruma. Veronkiristykset tappavat tehokkaasti talouskasvun ja ilman talouskasvua hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida pelastaa.