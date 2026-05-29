UniCafessa päivän lounaan voi valita hiilijalanjäljen perusteella – seuraavana luupin alla luontovaikutukset



Luontovaikutus ja ilmastoraportoinnin kattavuus



Luontovaikutus lyhyesti Luontojalanjälki kertoo muun muassa, kuinka paljon tuotteen tuotantoon liittyvät maankäyttö, ilmastopäästöt, saasteet sekä vedenkäyttö aiheuttavat potentiaalista lajikatoa tietyllä alueella tai globaalisti.





On tärkeää huomioida, että luontojalanjäljellä ei ole vielä yhtenäistä kansainvälistä mittayksikköä. UniCafen ja Nios Earth Oy:n toteuttamassa selvityksessä on käytetty PDF-yr-arvoa (Potentially Disappeared Fraction of species per year) biodiversiteettivaikutusten arvioinnissa.





Biodiversiteettivaikutus on mittari, jota käytetään elinkaariarvioinnissa (LCA) kuvaamaan, kuinka suuri osa lajeista voi hävitä tietyn tuotteen tai toiminnan seurauksena.



Scope 3 -päästöt ja CarbonLink-yhteistyö Ylvan ilmastoraportointi kattaa merkittäviä Scope 3 -päästölähteitä: ravintoloiden ruokahankintojen päästöjä on seurattu vuodesta 2020 alkaen ja raportoitu osana Ylvan hiilijalanjälkeä. Vuonna 2024 Ylva laajensi tarkastelua analysoimalla kaikki ostolaskunsa yhteistyössä CarbonLinkin kanssa. Analyysin perusteella aiemmista raporteista oli puuttunut arviolta noin 50 % vuotuisista Scope 3 -päästöistä. Jatkossa Ylva sisällyttää raportointiinsa olennaisimmat Scope 3 -kategoriat (esim. ostetut tuotteet ja palvelut, kuten ruokaraaka-aineet ja rakennusmateriaalit, sekä jätehuolto) ja kiinnittää entistä enemmän huomiota epäsuorien päästöjen mittaamiseen. Laskennassa ja raportoinnissa hyödynnetään kansainvälisiä standardeja (kuten GHG Protocol) parhaiden käytäntöjen varmistamiseksi.



