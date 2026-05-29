UniCafessa päivän lounaan voi valita hiilijalanjäljen perusteella – seuraavana luupin alla luontovaikutukset
14.8.2026 15:33:20 EEST | Ylva Palvelut Oy | Tiedote
UniCafe tuo ateriakohtaisen hiilijalanjäljen rinnalle myös luontovaikutuksista viestimisen ravintoloidensa asiakkaille.
UniCafe on jo pitkään mahdollistanut asiakkailleen lounaan valinnan muun muassa hiilijalanjäljen perusteella. Hiilijalanjälki löytyy ruokalistoilta jokaisen aterian tuotetiedoista.
UniCafen lounaslistasovelluksessa menu.unicafe.fi ravintoloiden päivän lounastarjontaa voi ruokavaliorajauksen lisäksi suodattaa myös hiilijalanjäljen perusteella, jolloin sovellus näyttää ainoastaan Ilmastovalinta-merkityt vaihtoehdot. Tämä tekee vastuullisista valinnoista asiakkaalle helppoja.
Vuoden 2026 aikana läpinäkyvyys laajenee aterioiden luontovaikutuksiin, kun UniCafe selvittää kaikkien lounaidensa luontojalanjäljen. Näin UniCafen asiakkaat voivat entistä laajemmin vertailla eri lounasvaihtoehtoja ja valita ympäristön kannalta kestävimpiä annoksia.
”Tavoitteemme on jatkuvasti lisätä omaa ymmärrystämme toimintamme vaikutuksista, ja näiden oppien pohjalta kannustaa asiakkaitamme tekemään valintoja, jotka hyödyttävät sekä ihmisiä että luontoa”, summaa Ylvan toimitusjohtaja Anne Immonen.
Ilmastovalinta ja alalla ainutlaatuinen hiilijalanjälkilaskenta
UniCafen vuonna 2022 lanseeraaman Ilmastovalinta-merkinnän raja-arvo pohjautuu WWF:n One Planet Plate -malliin, jossa 1,5 asteen lämpenemisen rajoissa pysymiseksi on laskettu ruoan päästöbudjetti: 11 kg CO2e viikossa per henkilö. Mallin mukaisesti ilmastokestävän pääaterian päästöt ovat enimmillään 0,5 kg CO2e.
UniCafen hiilijalanjälkilaskenta nojaa elinkaariarvioinnin (LCA) periaatteisiin: annokset puretaan reseptitasolla raaka-aineiksi, joille määritetään vertaisarvioituihin tutkimuksiin perustuvat päästökertoimet, ja tulos esitetään hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e / per ateria). Näin laskenta huomioi aterian keskeiset ilmastovaikutukset johdonmukaisesti ja mahdollistaa annosten keskinäisen vertailun samalla menetelmällä.
Ateriakohtainen esitystapa tekee laskennasta myös läpinäkyvää – asiakas näkee ilmastovaikutuksen suoraan valintatilanteessa.
Kasvipohjaisuus ja lähiraaka-aineet luontovaikutusten vähentämisen ytimessä
UniCafe osallistui syksyllä 2023 alkaneeseen Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelmaan, jonka oppeja soveltaen selvitettiin vuonna 2024 muun muassa UniCafen merkittävimpien raaka-aineostojen luontojalanjälki. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa UniCafen tarjoamien aterioiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja löytää konkreettiset keinot niiden pienentämiseksi.
Vuonna 2025 luontojalanjälkilaskentaa syvennettiin kattamaan 80 % UniCafen hankinnoista yhteistyössä Nios Earth Oy:n kanssa.
Tuloksissa korostuivat erityisesti maankäyttö ja ilmastovaikutukset sekä raaka-aineiden valinnan merkitys luonnon monimuotoisuudelle – esimerkiksi kasvipohjaiset annokset jättävät huomattavasti pienemmän luontojalanjäljen kuin eläinperäiset vaihtoehdot. Lisäksi havaittiin, että suomalaisten lähiraaka-aineiden käyttö tukee alueellista monimuotoisuutta ja vähentää luontokatoa.
"On erittäin arvokasta, että Ylva selvittää edelläkävijänä aterioidensa luontojalanjälkeä, ja näemme sen edistävän koko markkinan kehittymistä. Tulokset paljastavat, miten ratkaisevaa raaka-aineiden tai rehun alkuperä on: esimerkiksi Yhdysvalloissa tapahtuva vedenkäyttö vaikuttaa lajistoon LC-IMPACT-tietokannan mukaan jopa satoja kertoja voimakkaammin kuin Suomessa”, kertoo Nios Earth Oy:n perustaja Henrik Suikkanen.
Yhteistyö Niosin kanssa on mahdollistanut syvällisen analyysin muun muassa raaka-aineiden alkuperästä, maankäytön muutoksista ja toimitusketjun vastuullisuudesta.
Luontojalanjälkilaskennan ansiosta UniCafe pystyy tunnistamaan paitsi yksittäisten annosten myös koko toimitusketjun vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä kehittämään toimintatapojaan pitkäjänteisesti ja tietoon perustuen.
UniCafe huomioi asiakasviestinnässään myös syksyllä voimaan tulevan ympäristöväittämiä koskevan EU:n kuluttajansuojadirektiivin (EmpCo), ja pyrkii varmistamaan, että ympäristövaikutuksista esitettävä tieto on ymmärrettävää, todennettavaa ja harhaanjohtamatonta.
Lisätietoa:
Anne Immonen
Toimitusjohtaja, Ylva
+358 40 512 5008
anne.immonen@ylva.fi
Anniina Urvas
Vastuullisuuskoordinaattori
+358 50 357 3713
anniina.urvas@ylva.fi
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Luontovaikutus lyhyesti
Scope 3 -päästöt ja CarbonLink-yhteistyö
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Yhteyshenkilöt
Petri MinniViestintäasiantuntijaPuh:+358 50 432 9475petri.minni@ylva.fi
Anne ImmonenToimitusjohtajaPuh:+358 40 512 5008anne.immonen@ylva.fi
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