Keskustan varapuheenjohtaja ja opettaja Markku Siponen: Ei jättikouluille ja -päiväkodeille, kyllä pienemmille opetusryhmille

15.8.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskustan kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Markku Siponen on huolissaan kehityksestä, jossa maahan rakennetaan entistä suurempia kouluja ja päiväkoteja.

  • Suomi ei tarvitse uusia yli sadan lapsen päiväkoteja eikä yli tuhannen lapsen kouluja. Suuri ei ole kaunista päiväkodin aloittavalle lapselle tai koulupolulle suuntavalle ekaluokkalaiselle, Siponen sanoo.

Siponen muistuttaa, että isojen koulujen rakentamisvimman takia Suomessa on lakkautettu lähikouluja ja yhdistelty oppilaaksiottoalueita.

  • Tälle kehitykselle on saatava stoppi.

Siponen näkee, että oppilasmäärän rajauksella olisi useita myönteisiä vaikutuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointi paranisi, koulumatkat lyhenisivät ja myös koulujen turvallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuisi.

  • Tuoreimman opettajabarometrin (OAJ 4.8.) mukaan opettajien kokema fyysinen väkivalta on lisääntynyt. Tämä on merkki lasten ja nuorten pahenevista ongelmista ja koulujen turvallisuuden heikkenemisestä. Suurien koulujen ja päiväkotien yleistymisellä voi olla yhteys turvallisuustilanteen huonontumiseen. Siponen näkee.

Siponen toimi ennen kansanedustajan työtä 15 vuoden ajan liikunnanopettajana peruskoulussa ja lukiossa. Hän saa opettajakollegoilta runsaasti palautetta liian suurista opetusryhmistä.

  • Suuria oppilasryhmiä käytetään säästökeinona. Tämä näkyy oppimistuloksissa, rauhattomuuden lisääntymisenä ja opettajien uupumisena. Pelkään pahoin, että Orpon hallituksen tekemät leikkauksen kuntien valtionosuuksiin, tulevat entisestään pahentamaan tilannetta, Siponen päättää.

Yhteyshenkilöt

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