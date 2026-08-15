Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

16.8.2026 23:43:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 16.08.2026

Rakennuspalo keskisuuri, Kinnula

Salama sytytti omakotitalon katon palamaan Kinnulassa Pappilanmäellä. Hälytys tuli pelastuslaitokselle 23:25. Koko katto oli tulessa, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Paikalla on useita yksiköitä. Pelastustoimet ovat edelleen käynnissä. Palosta ei ole vaaraa muille asukkaille. 

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.8.2026 06:56:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.08.2026 Rakennuspalo: keskisuuri, Läheviidantie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Läheviidantielle Hankasalmelle. Kohteessa lämmitetty puuhellaa, joka sytyttämishetkellä työntänyt savut asuntoon sisälle, ei paloa. Tieto savuhälytyksestä saatiin kohteessa olevan turvapuhelimen kautta. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhteensä yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos tuulettaa asuinrakennuksen tilat. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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