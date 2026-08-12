Eepee-konsernin liikevaihto lähes 248 miljoonaan euroon – investoinnit vauhdittavat Eepeen uudistumista

Eepee-konsernin liikevaihto 1.1.–30.6.2026 oli 247,8 miljoonaa euroa ja kasvoi 1,4 miljoonaa euroa aiempaan vuoteen verrattuna. Kun huomioidaan 1.9.2025 tapahtunut autokaupan toimialan myynti Nelipyörä Oy:lle, Eepeen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,0 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Tulosheikennykseen vaikuttivat erityisesti alkuvuoden panostukset marketkaupan hinnoitteluun sekä käynnissä olevat investoinnit.

Liikevaihdon kehitys liiketoimialueittain 1–6 2026:

Milj. € Muutos edv. Marketkauppa 172,0 -3,0 M € Liikennekauppa 66,3 +9,0 M € Matkailu- ja ravitsemiskauppa 8,7 -0,1 M € Muut tuotot 0,8 +0,1 M € Yhteensä 247,8 +1,4 M €

Marketkaupassa päivittäistavarakaupan myynti laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Marketkaupan liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 3 miljoonaa euroa 172 miljoonaan euroon (-1,7 %). Päivittäistavarakaupan myyntiä on haastanut merkittävä määrä investointeja, jotka kohdistuvat suurimpiin yksiköihin Seinäjoen Prismaan ja S-market Kivistöön, sekä S-market Ylistaroon ja S-market Lapualle. Kesäkuussa 2026 Seinäjoelle avattiin uusi S-market Itikanristeys. Kuluttajien ostaminen on edelleen tarkkaan harkittua ja kohdistuu valikoimien edullisimpiin tuotteisiin. Kuluttajien haastavaa taloustilannetta tuettiin laskemalla kaikkien S-markettien hintoja tammikuussa 2026. Asiakkaiden siirtyminen verkko-ostosten pariin on jatkunut selvällä kasvulla, jota on tuettu tuomalla kuljetusrobotteja uusiin yksiköihin.

Liikennekaupan myynti kehittyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Liikennekaupan liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 66,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia edellisvuodesta, vaikka verkostosta poistui vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla kolme liikenneasemaa. Kasvun taustalla olivat erityisesti ABC-liikenneasemien muuttuneesta markkinatilanteesta johtuva polttonesteiden myyntivolyymin kasvu sekä öljyn maailmanmarkkinahinnan aiheuttama polttonesteiden hintojen nousu. Sähkölatausmyynnin vahva kasvu jatkui, ja tammi–kesäkuun liikevaihto oli yli puolitoistakertainen edellisvuoteen verrattuna. Liikenteen sähköistymisen lisäksi kehitystä vahvistivat investoinnit latausverkostoon sekä kapasiteetin kasvattaminen. ABC-sisäkaupan liikevaihto puolestaan laski johtuen erityisesti verkoston supistumisesta edellisvuoteen nähden.

Matkailukaupassa käännyttiin kasvuun – kuluttajien epävarmuus näkyy yhä ravintoloiden myynneissä

Matkailu- ja ravitsemiskaupan tammi–kesäkuun liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuodesta oli 1,6 prosenttia. Majoituskaupassa nähtiin positiivinen käänne ja hotellien liikevaihto kasvoi vertailujaksoon nähden 4,1 prosenttia. Sen sijaan ravintolapalveluiden kysyntä jatkui koko maan tapaan vaisuna ja niiden liikevaihto laski edellisvuodesta 5,6 prosenttia. Kehitykseen vaikuttivat osaltaan Babista-ravintolan sulkeminen sekä liikepaikoissa käynnissä olevat uudistustyöt.

Investoinnit ylittivät 29 miljoonaa euroa

Ajanjakson investoinnit olivat 29,2 miljoonaa euroa, kun ne vastaavana aikana edellisvuonna olivat 6,2 miljoonaa euroa.

Prisma-liikekeskuksen uudistus on edennyt aikataulun mukaisesti. Uudessa laajennusosassa aloitti toimintansa toukokuussa Pizza & Buffa, Presso, Hesburger ja täysin uusi Mestari-ravintola. Loppuvuoden aikana Prismaan avataan uusi Sokos. Uusi S-market Itikanristeys avautui Seinäjoen keskustassa 4.6. Kivistön S-marketissa käynnissä oleva uudistus- ja laajennushanke etenee myös aikataulussa. Uudet ravintolat Rosso Pizza ja Hesburger avataan Kivistössä loppuvuodesta 2026 ja ne tuovat alueelle kaivattua ruokatarjontaa ja mahdollistavat nopean ja laadukkaan ruokailun osana asiointireissua. Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin S-market Kivistön yhteyteen loppuvuodesta 2026. S-market Ylistarossa on käynnissä kiinteistöuudistus, joka tuo kassa-alueen läheisyyteen liiketilan Ylistaron apteekille. Hanke valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi alkuvuoden aikana uudistettiin useita toimialueen ABC-mittarikenttiä.

Ennätysmäärä uusia asiakasomistajia

Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ennätykselliset 2985. Uusien asiakasomistajien liittymistä on kiihdyttänyt Eepeen toimipaikkojen hyvät tuotteet ja palvelut, liittymiskampanjat sekä liittymistä helpottanut nettiliittyminen. Eepeen asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 9 miljoonaa euroa. S-mobiilin käyttö jatkaa lisääntymistään ja sovelluksen on ladannut yli 60 prosenttia Eepeen asiakasomistajista. Eepeen asiakasomistajamäärä kesäkuun lopussa oli 96 394.

Kesä tarjoaa työmahdollisuuden lähes tuhannelle nuorelle

Eepeen henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1587. Kesän aikana Eepee työllistää kahden viikon tutustu ja tienaa -harjoittelijoita lähes 450. Kokonaisuutena työllistämme kesän 2026 aikana kesätyöntekijöitä ja -harjoittelijoita yhteensä lähes 1000.