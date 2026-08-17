Rakentaja mukaan tavallista aikaisemmassa vaiheessa Malmin sairaala-aluehankkeeseen

Malmille suunnitellaan uusi noin 200 sairaansijan sairaalarakennus sekä nykyaikaiset tilat terveys- ja hyvinvointikeskukselle sekä perhekeskukselle. Uudet rakennukset sijoittuvat Malmin sairaalan yhteyteen osoitteeseen Talvelantie 6.

Kaupunki on valinnut toteuttajatiimin hankkeeseen poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa, jotta toteuttajan osaaminen on käytössä, ennen kuin suunnitelmat valmistuvat.

"Suunnittelu- ja toteutusosaamisen varhainen yhdistäminen on omiaan tuottamaan aikaa kestäviä, laadukkaita ratkaisuja. Varhainen yhteistyö auttaa myös pitämään hankkeen kustannukset hallinnassa ja vauhdittaa toteutusta", kertoo Helsingin kaupungin projektinjohtaja Jonna Taegen.

Rakentajan osaaminen on erityisen tärkeää myös toteutuksen vaiheistuksen suunnittelussa sekä suunniteltaessa, miten työmaan vieressä toimintaansa jatkavat Malmin sairaala ja Malmin terveysasema pidetään mahdollisimman häiriöttöminä rakentamisen aikana.

Lujatalon toimialajohtaja Marko Saloranta korostaa hankkeen merkitystä: "Malmin sairaala-aluehanke on poikkeuksellisen merkittävä niin Helsingin kaupungille kuin Lujatalolle. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana toteuttamassa hanketta, joka parantaa helsinkiläisten terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisen edellytyksiä vuosikymmeniksi eteenpäin. Tuomme hankkeeseen kokemuksemme vaativien sairaala- ja hyvinvointikiinteistöjen toteuttajana sekä vahvasti hankkeen tavoitteisiin sitoutuneen tiimin."

Suunnitteluyhteistyössä on mukana myös taloon muuttavien palvelujen henkilöstön edustajia.

"Hankkeen valmistuttua Helsingin sairaalapalvelut siirtyvät toimintaympäristöiltään 2030-luvulle. Uusi sairaala tarjoaa nykyaikaiset ja turvalliset tilat laadukkaalle hoidolle sekä henkilöstön sujuvalle työskentelylle. Samalla luomme edellytykset entistä vaikuttavammille palveluille pitkälle tulevaisuuteen", kuvaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.



Hankesuunnitelma valmistuu ja etenee päätöksentekoon keväällä 2027, ja kaupunginvaltuuston arvioidaan käsittelevän suunnitelman hyväksymistä loppuvuonna 2027. Toteutuksen aikataulu tarkentuu hankesuunnittelun aikana. Hankkeessa on ennakoitu rakentamisen alkavan vuonna 2028 ja tilojen valmistuvan vaiheittain 2030-luvun puoliväliin mennessä.

Malmin sairaala ja Malmin terveysasema jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan rakentamisen ajan.