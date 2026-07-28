Samuli Justén aloittaa Hippos ATG Oy:n Head of Marketing Communications -tehtävässä
17.8.2026 15:00:00 EEST | Hippos ATG Oy | Tiedote
Suomen rahapelimarkkinan historialliseen murrokseen valmistautuva Hippos ATG Oy jatkaa avainrekrytointejaan Suomessa, kun Samuli Justén aloittaa yhtiössä Head of Marketing Communications -tehtävässä tänään 17. elokuuta.
Hippos ATG:lla tänään Head of Marketing Communications -roolissa aloittaneella Samuli Justénilla on harvinaislaatuinen kokemus ja tausta, jossa yhdistyy kansainvälinen rahapeliymmärrys oman kiinnostuksen ja aiemman työuran kautta, sekä mittava ura strategisen brändisuunnittelun huipulla. Viimeiset kahdeksan vuotta Justén on toiminut osakkaana ja strategisena suunnittelijana Duran Creative -toimistossa, jossa hän on vastannut muun muassa lukuisista merkittävistä brändikokemushankkeista ja markkinointistrategioista.
“Hienoa saada Samuli mukaan tiimiimme. Hänellä on vahva kokemus strategisesta markkinoinnista, brändien rakentamisesta ja markkinointiviestinnän suunnittelusta. Lisäksi Samulin kansainvälinen kokemus rahapelialalta tuo meille juuri sellaista osaamista, jota tarvitsemme menestyäksemme uudessa ja erittäin kilpaillussa markkinassa”, sanoo Hippos ATG Oy:n kaupallinen johtaja Joonas Saha.
Justénille mahdollisuus olla mukana rakentamassa uutta yhtiötä ja sen paikallista brändiä on tilaisuus, jota hänen mukaansa ei vain voinut ohittaa. Lisäksi Justén mainitsee, että Suomen markkinan avautuminen vuonna 2027 on kerran elämässä -tasoinen haaste, jonka hän ottaa mieluusti vastaan.
“Olen seurannut rahapelialaa tiiviisti ja tehnyt konsultointitöitä muutamalle eri vedonlyöntiyhtiölle viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Ammatillisesti tämä on tilaisuus, joka tulee vastaan vain kerran uralla. Hippos ATG:llä pääsemme rakentamaan koko narratiivin ja brändikokemuksen alusta alkaen puhtaalle pöydälle. Tässä markkinassa voittamiseen tarvitaan erinomaisen tuotteen lisäksi kyky erottautua ja kertoa merkityksellisin tarina. Olen erittäin innoissani tästä haasteesta”, Justén mainitsee.
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Yhteyshenkilöt
Joonas SahaKaupallinen johtajajoonas.saha@atg.fi
Casper PfitznerMediapyynnötcasper.pfitzner@mellakka.fi
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Hippos ATG Oy
Hippos ATG Oy on Suomen Hippos ry:n (50 %) ja ruotsalaisen ATG:n (50 %) perustama yhteisyritys. Sen päämääränä on turvata kotimaisen hevosurheilun ja -kasvatuksen rahoituspohjaa rahapelimarkkinan avautumisen jälkeen. Yhtiö tarjoaa hevos- ja urheiluvedonlyöntiä sekä nettikasinopelejä toimilupajärjestelmän käynnistyessä 1.7.2027. Hippos ATG Oy:n voitonjakomallissa 60 prosenttia voitoista ohjataan takaisin suomalaiseen hevosurheiluun ja -kasvatukseen. Yhtiön toimitusjohtaja on Mikael Bäcke ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
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