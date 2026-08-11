Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymät kääntyivät plussalle – ”Työvoiman kysyntä on vahvistumassa”
18.8.2026 07:00:00 EEST | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymät seuraavalle kolmelle kuukaudelle ovat positiivisia ensimmäistä kertaa Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssin nelivuotisessa historiassa. Myös näkemykset liikevaihdosta ja kannattavuudesta ovat parantuneet selvästi maaliskuusta.
"Usko kasvuun on palannut laajalti. Kyse ei ole yksittäisten toimialojen noususta, vaan odotukset ovat myönteiset lähes kaikilla toimialoilla", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Vastaajien arviot työllisyydestä olivat odotettua paremmat: taso on pysynyt neutraalina.
"Todennäköistä on, että työvoiman kysyntä vahvistuu Helsingin seudulla jo tämän vuoden puolella. Myös rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin parantuvat näkymät lisäävät työvoiman kysyntää. Lomautusten väheneminen on myönteinen signaali työmarkkinoilta", sanoo Markku Lahtinen.
Kaikki Suhdannepulssin mittarit ovat vahvistuneet maaliskuusta. Suhdannenäkymien lisäksi liikevaihdon ja kannattavuuden saldoluvut ovat selvästi positiivisia. Työllisyyden saldoluku on neutraali, mutta kehitys on ollut odotettua parempaa.
Vahva kasvun signaali on kannattavuuden kääntyminen positiiviseksi ensimmäistä kertaa Suhdannepulssin mittaushistoriassa.
"Kannattava yritys pystyy investoimaan, palkkaamaan ja kasvamaan. Käänne on myös laaja-alainen: kannattavuus koheni lähes kaikilla toimialoilla, suurista toimialoista selvimmin teollisuudessa, kaupassa ja palveluissa liike-elämälle", sanoo Lahtinen.
Kaiken kaikkiaan suhdannepulssin tulokset viittaavat laaja-alaiseen käänteeseen: toimialojen väliset erot ovat tasoittuneet ja tilanne on kohentunut lähes kaikkialla, vaikka yritysten välillä on vaihtelua eikä kaikilla mene hyvin. Silti positiivisesti suhtautuvia yritysjohtajia on selvästi enemmän kuin negatiivisesti suhtautuvia – ero on suurempi kuin kertaakaan aiemmin kyselyn historiassa.
Näin Suhdannepulssi tehtiin
Helsingin seudun kauppakamari selvitti alueen yritysten näkymiä kolme kuukautta eteenpäin. Kysytyt osa-alueet ovat liikevaihto, kannattavuus, työllisyys ja suhdannenäkymät.
Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 411 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 6.–12.8.2026. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.
Saldoluku on laskettu vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Seuraava Suhdannepulssi julkaistaan joulukuussa 2026. Suhdannepulssia on tehty vuodesta 2022.
Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi 2/2026 julkaistaan tiistaina 18.8. kello 7.00 osoitteessa www.helsinki.chamber.fi. Asiaa käsittelevän jutun saa julkaista aamun painetuissa lehdissä.
Lisätiedot:
Markku Lahtinen, vaikuttamistyön johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, +358 50 571 3564.
Lisätiedot, julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728
Yhteyshenkilöt
Markku LahtinenVaikuttamistyön johtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 50 571 3564markku.lahtinen@chamber.fi
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
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