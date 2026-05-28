Kysely: oikeistoa äänestävät kannattavat vahvimmin alle 15-vuotiaiden some-käyttökieltoa

Raportti: Suomalaisten huoli drooneista hypähti Uudenmaan droonivaaran jälkeen 28.5.2026 06:47:12 EEST | Tiedote

Suomalaisten huoli drooneista on vahvistunut sen jälkeen kun viranomaiset ohjasivat Uudenmaan asukkaat sisätiloihin aamuyöstä 15. päivänä toukokuuta droonivaaran vuoksi. Samalla vahvistui myös suomalaisten kannatus droonien havaitsemiseen ja torjuntaan tehtäville lisäpanostuksille. Tämä ilmenee ajatuspaja Toivon kyselyraportista, jonka vastauksista osa kerättiin viranomaisten vaaratiedotetta ennen ja osa sen jälkeen. Kyselyraportti paljastaa myös, että suomalaiset luottavat ensisijaisesti muiden Pohjoismaiden apuun, jos Suomi joutuisi vihamielisen hyökkäyksen kohteeksi. Yhdysvaltojen apuun uskoo vain pieni osa vastaajista.