Kysely: oikeistoa äänestävät kannattavat vahvimmin alle 15-vuotiaiden some-käyttökieltoa
18.8.2026 06:00:00 EEST | Ajatuspaja Toivo | Tiedote
Enemmistö suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta. Suhtautuminen kuitenkin vaihtelee merkittävästi vastaajien puoluekannan mukaan. Kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjistä lähes kolme viidestä kannattaa some-kieltoa, kun taas vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjistä tuki kiellolle jää alle puoleen. Tulokset käyvät ilmi Ajatuspaja Toivon Yksi kysymys -raportista.
Ajatuspaja Toivon Iro Researchilla teettämän kyselyn mukaan 53 prosenttia kaikista vastaajista oli samaa mieltä väittämän ”Sosiaalisen median käyttö tulee kieltää alle 15-vuotiailta” kanssa.
Kannatus on selvästi vahvinta oikeistopuolueiden äänestäjien keskuudessa. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista kieltoa kannattaa 59 prosenttia. SDP:nkin kannattajat ovat paljolti samoilla linjoilla, kieltoa tukee 57 prosenttia SDP:n kannattajista. Vasemmistoliiton äänestäjistä kieltoa kannattaa enää 45 prosenttia ja vihreiden äänestäjistä 46 prosenttia.
”Koulujen alettua sosiaalisen median haitalliset vaikutukset lapsiin ja teineihin puhuttaa suomalaisia. Aihe on monimutkainen, koska siinä puntarissa ovat vapaus, vastuu ja lasten suojeleminen. Asia olisi syytä pitää yhteiskunnallisen keskustelun kärjessä, jotta Suomi pääsisi mahdollisimman pian etsimään konkreettisia toimintatapoja alaikäisten suojelemiseksi haitallisilta algoritmeiltä”, Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo sanoo.
Ikä vaikuttaa näkemyksiin, sukupuoli ei
Myös ikä vaikuttaa suhtautumiseen, joskin puoluekantaa vähemmän. Nuorimmat aikuiset suhtautuvat somekieltoon varauksellisimmin. Nuorista 18–24-vuotiaaista 45 prosenttia kannattaa alle 15-vuotiaiden somekieltoa. Kiellon kannatus on korkeinta vanhimmissa ikäryhmissä, sillä yli 75-vuotiaista jopa 56 prosenttia kannattaa kieltoa. Vastaajan sukupuolen vaikutus sen sijaan on lähes olematon. Naisista 54 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia kannattaa kieltoa.
Tulokset käyvät ilmi Ajatuspaja Toivon Yksi kysymys -julkaisusta, joilla tuetaan yhteiskunnallista keskustelua yhden ajankohtaisen kansalaiskysymyksen analysoinnin avulla.
Tutkimus tehtiin huhtikuussa 2026 osana Toivon Irolla teettämää Tuhat suomalaista -kyselyä. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista, ja tulosten virhemarginaali on enintään noin ±3,2 prosenttiyksikköä.
Liite: Toivon Yksi kysymys -raportti
Liite: Iro Researchin kyselyraineisto
Yhteyshenkilöt
Raine TiessaloToiminnanjohtaja / ajatuspaja ToivoPuh:+358504355898raine.tiessalo@toivoajatuspaja.fi
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