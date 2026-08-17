Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 20.8.2026
17.8.2026 13:25:50 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 20.8.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.
Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
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