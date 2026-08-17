Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 20.8.2026

Klubimusiikkia, värikylpyjä ja ulkoilmaleffoja – Helsingin kaupunki tarjoaa Taiteiden yönä monipuolista maksutonta ohjelmaa 13.8.2026 14:36:46 EEST | Tiedote

Helsingin kulttuurikeskukset, museot, kirjastot ja nuorisotilat täyttyvät Taiteiden yönä torstaina 20.8. kiinnostavista tapahtumista ja elämyksistä. Luvassa on muun muassa konsertteja, esityksiä, kirjallisuutta ja keskusteluja ympäri kaupunkia aamusta aina myöhäiseen iltaan saakka.