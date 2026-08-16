Keski-Suomen hyvinvointialue

Kotisataman toiminta Suolahdessa päättyy vuokrasopimuksen päättyessä, asukkaiden asuminen turvataan

17.8.2026 14:28:47 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Hoivakoti Kotisataman tilan omistava Attendo Oy ei jatkanut hyvinvointialueen määräaikaista vuokrasopimusta ja siksi Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen päättymiseen Suolahden Kotisatamassa. Keski-Suomen hyvinvointialueen oman toiminnan suunnitellaan päättyvän Kotisatamassa 31.1.2027 mennessä. Asukkaille järjestetään uudet kodit yhdessä keskustellen.

Asukas asuu Kotisatamassa niin kauan, kunnes hänelle on löytynyt uusi koti. Uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja läheisen toiveen mukaisesti.

– Ymmärrämme, että muutos aiheuttaa huolta, mutta löydämme Kotisataman asukkaille uudet kodit yhdessä keskustellen, palvelujohtaja Maarit Raappana rauhoittelee. 

Kotisataman asukkaille ja heidän läheisilleen järjestetään info- ja keskustelutilaisuus muutoksesta 

Kotisataman asukkaille ja heidän läheisilleen järjestettävässä info- ja keskustelutilaisuudessa keskustellaan muutoksesta ja asioiden etenemisestä.

Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon hän voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö. Asiakas voi halutessaan siirtyä myös hyvinvointialueen toisella paikkakunnalla sijaitsevaan asumisyksikköön. 

Kotisatama on 38-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Hyvinvointialue on tiloissa vuokralla.

Toiminnan päättymistä koskeva muutossuunnitelma valmistellaan osana vuoden 2027 talousarviota. Kotisatama ei sisältynyt vuoden 2026 toisen vaiheen palveluverkkovalmisteluun, koska hyvinvointialue sai varmistuksen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisestä toukokuussa 2026. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta on saanut muutoksen tiedoksi kesäkuun 2026 kokouksessa. 

Kotisatamassa työskentelee 30 hyvinvointialueen työntekijää. Henkilöstöä on tiedotettu asiasta. Henkilöstölle tarjotaan hyvinvointialueen muita tehtäviä yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.  

    Avainsanat

    ikääntyneetikääntyneiden palvelutasumispalvelutympärivuorokautinen

    Yhteyshenkilöt

    Palvelupäällikkö Tiina-Emilia Seppänen, p. 050 477 1907, tiina-emilia.seppanen(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden asumispalvelut, pohjoinen alue 
    Palvelupäällikkö Saara Paananen, p. 040 011 5656, saara.paananen(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden asiakasohjaus ja keskitetyt palvelut
    Palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut  

    Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi

    Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
        
    Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

    Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

    Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

    Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

    Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
     
    Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
     
    #hyvaks #hyväarkikaikille 

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