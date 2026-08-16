Kotisataman toiminta Suolahdessa päättyy vuokrasopimuksen päättyessä, asukkaiden asuminen turvataan

Asukas asuu Kotisatamassa niin kauan, kunnes hänelle on löytynyt uusi koti. Uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja läheisen toiveen mukaisesti.

– Ymmärrämme, että muutos aiheuttaa huolta, mutta löydämme Kotisataman asukkaille uudet kodit yhdessä keskustellen, palvelujohtaja Maarit Raappana rauhoittelee.

Kotisataman asukkaille ja heidän läheisilleen järjestetään info- ja keskustelutilaisuus muutoksesta

Kotisataman asukkaille ja heidän läheisilleen järjestettävässä info- ja keskustelutilaisuudessa keskustellaan muutoksesta ja asioiden etenemisestä.

Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon hän voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö. Asiakas voi halutessaan siirtyä myös hyvinvointialueen toisella paikkakunnalla sijaitsevaan asumisyksikköön.

Kotisatama on 38-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Hyvinvointialue on tiloissa vuokralla.

Toiminnan päättymistä koskeva muutossuunnitelma valmistellaan osana vuoden 2027 talousarviota. Kotisatama ei sisältynyt vuoden 2026 toisen vaiheen palveluverkkovalmisteluun, koska hyvinvointialue sai varmistuksen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisestä toukokuussa 2026. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta on saanut muutoksen tiedoksi kesäkuun 2026 kokouksessa.

Kotisatamassa työskentelee 30 hyvinvointialueen työntekijää. Henkilöstöä on tiedotettu asiasta. Henkilöstölle tarjotaan hyvinvointialueen muita tehtäviä yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.