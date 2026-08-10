Savon oikoradan vaihtoehdot puhuttivat Lusissa
17.8.2026 14:58:10 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Lusin asukastilaisuudessa 13.8.2026 keskusteltiin vaihtoehtoisista Savon oikoradan linjauksista sekä siitä, miksi maakuntakaavassa varaudutaan raideyhteyteen Lahden, Heinolan ja Mikkelin välillä.
Väyläviraston julkaisema Savon oikoradan ajantasaisuusselvitys on herättänyt kiinnostusta erityisesti Heinolan seudulla. Päijät-Hämeen liitto ja Heinolan kaupunki järjestivät Lusissa asukastilaisuuden, jossa esiteltiin selvityksen taustoja, tarkasteltuja linjausvaihtoehtoja ja mahdollisen jatkosuunnittelun vaiheita.
Kyse on varautumisesta, ei rakentamispäätöksestä
Savon oikorataa on selvitetty jo 1990-luvulta lähtien. Päijät-Hämeen osalta maakuntakaavamerkintä pohjautuu vuonna 1995 laadittuun ratalinjan valintaa koskeneeseen selvitykseen. Maakuntakaavassa kyse on pitkän aikavälin varautumisesta, ei rakentamispäätöksestä. Oikorata lyhentäisi merkittävästi matka-aikoja Mikkelin, Kuopion ja Kajaanin suunnalta Helsinkiin, kun kaukojunat kulkisivat nykyistä suoremmin Lahden ja Heinolan kautta.
Lusin lentoliikenteen varalaskupaikan reunaehdot muuttivat tarkastelua
Aiemmin osoitettua ratalinjausta on jouduttu arvioimaan uudelleen, koska Lusin varalaskupaikan ympärille on osoitettava sisempi suoja-alue, jonka halki rataa ei voi linjata. Tämän vuoksi voimassa olevan maakuntakaavan ratalinjaus on todettu toteuttamiskelvottomiksi. Uudessa tarkastelussa etsittiin vaihtoehtoja, jotka täyttävät muuttuneet reunaehdot.
Linjausvalinta herätti kysymyksiä
Lusin asukastilaisuudessa keskusteltiin erityisesti siitä, miksi maakuntakaavaan esitetään Lusin linjausta, vaikka Imjärven vaihtoehto näyttäytyy selvityksessä joiltain osin edullisempana. Tilaisuudessa todettiin, että valinnassa painavat kustannusten lisäksi muun muassa yhteensopivuus naapurimaakunnan kaavaratkaisun kanssa ja suhde nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Selvityksessä tunnistettiin myös mahdollisuus osoittaa radan yhteyteen raakapuun terminaalialue, joka voisi tukea tulevaisuudessa tavaraliikennettä, alueen elinkeinoelämää ja huoltovarmuutta.
Vaikutukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa
Ympäristövaikutusten osalta korostettiin, että työ on vasta esiselvitysvaiheessa. Arvioinnit perustuvat nykyisiin aineistoihin, eikä laajoja maastotutkimuksia ole vielä tehty. Mahdollinen eteneminen edellyttäisi vielä useita vaiheita, kuten hankearviointia, ympäristövaikutusten arviointia, yleissuunnittelua ja ratasuunnittelua. Jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta päätettäisiin vasta myöhemmin valtakunnallisen liikennepolitiikan ja rahoituksen perusteella.
Tilaisuuden osallistujia kannustettiin seuraamaan maakuntakaavan etenemistä ja antamaan kirjallista palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. Kirjalliset kannanotot käsitellään osana kaavaprosessia, ja niihin annetaan vastineet.
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Yhteyshenkilöt
Niina AhlforsAluesuunnittelujohtaja / Director, Regional Land Use PlanningPäijät-Hämeen liittoPuh:040 531 7628niina.ahlfors@paijat-hame.fi
Petra IsotaloLiikenteen erityisasiantuntijaPäijät-Hämeen liitto
Aluesuunnittelu
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