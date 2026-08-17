Uusi professori Juha Ahtiainen tutkii, voidaanko voimaharjoittelun yksilöllisiä vasteita ennustaa

Ahtiainen aloitti valmennustieteen professorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 1.8.2026.

Voimaharjoittelussa ja sen tutkimuksessa korostuu nyt yksilöllisyys

Tällä hetkellä tutkimuksen keskiössä on voimaharjoitteluvasteiden yksilöllinen vaihtelu.

“Vaikka tiedetään hyvin, että voimaharjoittelu keskimäärin lisää voimaa ja lihasmassaa, on yhä avoin kysymys, miksi jotkut ihmiset kehittyvät samalla harjoitusohjelmalla huomattavasti enemmän kuin toiset”, Ahtiainen sanoo.

Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta "Kohti yksilöllistä harjoittelun ohjelmointia", jonka tavoitteena on tunnistaa näitä eroja selittäviä fysiologisia tekijöitä.

Harjoitteluvasteiden yksilöllisyys on tällä hetkellä yksi liikuntatieteen keskeisistä kysymyksistä.

“Liikuntatieteessä on perinteisesti tarkasteltu ryhmien keskiarvoja, mutta ala on siirtymässä kohti yksilöllistä harjoittelun ohjelmointia, jossa harjoitukset ja niistä palautuminen sovitetaan tarkasti yksilön ominaisuuksiin”, Ahtiainen kertoo.

Yksilöllisesti räätälöity harjoittelu on turvallisempaa ja vaikuttavampaa

Alan tämänhetkinen tutkimus voidaan Ahtiaisen mukaan tiivistää kysymykseen: miksi kaksi samanikäistä ja saman kuntoista henkilöä voi reagoida täysin eri tavoin samaan voimaharjoitteluohjelmaan, ja voidaanko nämä erot ennustaa etukäteen?

“Jos harjoitteluvasteita ennustavia tekijöitä löydetään, tulevaisuudessa voidaan räätälöidä harjoitusohjelmia yksilöllisemmin ja parantaa harjoittelun turvallisuutta ja vaikuttavuutta myös potilasryhmillä”, Ahtiainen kertoo.

Ahtiaisen tutkimusaiheita ovat myös hermo-lihasjärjestelmän sopeutuminen harjoittelussa, lihaskasvu sekä sitä säätelevät solu- ja molekyylitason prosessit, sekä ikääntymisen vaikutukset voimantuottoon. Tavoitteena on julkaista mahdollisimman pian uusia tutkimustuloksia erityisesti voimaharjoittelun, lihaskasvun ja harjoitteluvasteiden vaihtelun teemoista.

Ahtiainen on toiminut liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntabiologian alalla vuodesta 2001 erilaissa tehtävissä; assistenttina, yliassistenttina, lehtorina, yliopistotukijana ja nyt vuonna 2021 alkaneen apulaisprofessorijakson jälkeen valmennustieteen professorina.

Lisätietoja:

Juha Ahtiainen, professori

Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

juha.ahtiainen@jyu.fi, +358408053740