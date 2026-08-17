Kokoomuksen Valkonen: Suomeenkin tarvitaan "tuhlauskomissio" - jokaiselle veroeurolle on vaadittava vastinetta
17.8.2026 16:29:35 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen esittää Suomeen "tuhlauskomissiota" tai vastaavaa työryhmää, joka kävisi järjestelmällisesti läpi valtion menoja, hallintoa ja tehtäviä sekä tekisi konkreettisia esityksiä verorahojen käytön tehostamiseksi. Tavoitteena olisi tunnistaa päällekkäisiä ja tarpeettomia toimintoja, löytää säästöjä sekä vapauttaa rahaa yhteiskunnan tärkeimpiin tehtäviin.
Ruotsissa pääministeri Ulf Kristerssonin hallitus ilmoitti perustavansa niin kutsutun tuhlauskomission. Sen tehtävänä on käydä läpi valtion toimintojen ja menojen kehitystä, esittää toimintoja lopetettavaksi tai vähennettäväksi sekä löytää keinoja viranomaisten työn kustannustehokkuuden parantamiseksi.
– Ruotsissa ollaan oikeilla jäljillä. Jokainen veroeuro on ansaittu suomalaisessa kodissa tai yrityksessä, ja siksi julkisella vallalla on velvollisuus käyttää se mahdollisimman viisaasti. Suomessakin olisi paikallaan perustaa vastaavanlainen työryhmä, jonka tehtävä olisi perata verorahojen käyttöä, Valkonen sanoo.
Valkonen esittää, että työryhmä olisi määräaikainen ja riippumattomasti johdettu. Sen tulisi käydä ministeriöittäin läpi muun muassa valtion virastojen ja tehtävien päällekkäisyyksiä, avustuksia ja tukijärjestelmiä, hallinnollisia velvoitteita, hankintoja, toimitiloja sekä sellaisia toimintoja, joiden tarpeellisuus on vuosien saatossa vähentynyt.
Työryhmän tehtävä ei olisi tehdä perinteistä juustohöyläsäästämistä, vaan arvioida, mitä valtion ylipäätään kannattaa tehdä ja mistä voidaan kokonaan luopua.
– Suomessa ajatellaan liian helposti, että kun jokin meno tai toiminto on kerran syntynyt, se jatkuu ikuisesti. Kotitaloudessa tai yrityksessä tällaiseen ei ole varaa. Ei pitäisi olla valtiollakaan. Budjetin pitää olla muutakin kuin uusien menojen lisäämistä vanhojen päälle. Jos jokin ei enää palvele tarkoitustaan, siitä pitää uskaltaa myös luopua.
Valkonen korostaa, että tarkoituksena ei olisi perustaa Suomeen jälleen yhtä pysyvää hallinnon kerrosta, vaan antaa määräaikaiselle asiantuntijaryhmälle selkeä tehtävä ja takaraja. Ruotsissa komission ensimmäiset ehdotukset on määrä saada maaliskuussa 2027 ja loppuraportti tammikuussa 2028.
– Valtiovarainministeriön valmistelu on tärkeää, mutta edessä oleva sopeutusurakka on niin suuri, että myös ulkopuolinen arviointi olisi hyödyllistä. Työryhmän tärkein tehtävä olisi muuttaa kulttuuria. Julkisella sektorilla pitäisi palkita siitä, että samalla rahalla saadaan enemmän aikaan. Kokoomus on esittänyt, että julkisella sektorilla mahdollistettaisiin työntekijöille rahalliset kannustimet tehostamistoimien ja säästöjen etsimiseen, Valkonen toteaa.
Valkosen mukaan julkiseen hallintoon tulisi ylipäätään saada enemmän tulosvastuuta.
– Jos lähdetään tekemään mittavia julkisia investointeja esimerkiksi uusiin tietojärjestelmiin, tuotto-odotukset on laskettava kuten yksityisellä sektorillakin laskettaisiin. Kun pelataan muiden rahoilla, riskien tunnistaminen ja niistä vastuun kantaminen on erityisen kriittistä. Tämän ajattelutavan vieminen julkiseen hallintoon tulisi olla yksi työryhmän tehtävistä, Valkonen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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