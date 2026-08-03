Yrittäjät: Sikarutto voi koetella monia toimialoja, hallituksen varauduttava tukiin
18.8.2026 06:30:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallituksen pitää varautua tukemaan myös muita kuin maatalousyrityksiä, jos elinkeinovapautta joudutaan rajoittamaan sikaruton leviämisen estämiseksi. Monilla toimialoilla rajoitukset voivat aiheuttaa yrityksille merkittävää taloudellista haittaa. – Sikaruton leviämisen ehkäisyssä on samoja piirteitä kuin koronakriisissä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjiä ei pidä laittaa kriisin maksumiehiksi.
- Yrittäjiä ja yrityksiä ei voi laittaa maksamaan kriisiä, johon eivät ole millään tavalla vaikuttaneet. Nykyiset korvausmekanismit eivät ole yritysten näkökulmasta riittäviä eivätkä tasapuolisia. Korona-ajan tukimalleista kannattaa ottaa oppia, Pentikäinen toteaa.
Eläintautilainsäädäntö antaa raamit eläinten omistajien ja sikatalouden tukemiselle, mutta se ei huomioi muita elinkeinoja, joille tauti tai sen torjunnasta aiheutuvat rajoitukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa.
Tautitilanne voi aiheuttaa vakavia ongelmia maa- ja metsätalouden lisäksi esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalan yrityksille sekä muille palveluyrityksille kriisialueilla.
Asiakasmäärät voivat vähentyä, varauksia peruuntua ja urakoita keskeytyä.
- Yritykset voivat joutua seisottamaan ja puhdistamaan kalustoaan, lomauttamaan henkilöstöään tai muuten rajoittamaan toimintaansa. Näistä voi aiheutua huomattavia taloudellisia menetyksiä.
- Suomessa kannattaa ottaa oppia Belgiasta, jossa vastaavassa tilanteessa on tuettu merkittävästi myös taudin vaikutuksista kärsinyttä metsätaloutta, Pentikäinen esittää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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