Maakuntahallitus 20.8.2026 I Hankintalain muutosten vaikutukset Provincian palveluihin
18.8.2026 09:49:00 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntahallituksen ylimääräisessä kokouksessa 20.8.2026 käsitellään Provincia Oy:n palveluiden järjestämistä sekä pienosakkaiden talous- ja henkilöstöpalvelujen kilpailuttamisen mahdollisuutta.
Kesäkuussa voimaan tullut hankintalain muutos vaikuttaa myös Provincia Oy:n palvelujen järjestämiseen. Jatkossa yhtiö voi tuottaa palveluja vain niille asiakkaille, jotka omistavat siitä vähintään 10 prosenttia. Muutoksen seurauksena Provincia irtisanoo niiden asiakkaiden palvelusopimukset, joiden omistusosuus jää alle vaaditun rajan. Päijät-Hämeen liitto kuuluu tähän pienosakkaiden ryhmään.
Provincia Oy:n osakaskokouksessa 12.8.2026 käsiteltiin lain vaikutuksia. Pienosakkaat ovat neuvottelujen jälkeen päätyneet esittämään yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon kilpailutuksen käynnistämistä sekä yhtenäisten siirtosopimusten valmistelua. Osakaskokouksessa todettiin yksimielisesti, ettei niin sanottu B-yhtiömalli ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen.
Valtaosa pienosakkaista ilmoitti osallistuvansa yhteiseen kilpailutusprosessiin. Kunnat tekevät päätöksensä elokuun aikana, ja siirtosopimukset on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.
Palvelujen tuottamista koskeva siirtymäaika jatkuu pääsääntöisesti 30.6.2027 saakka. Hankintayksikkö voi kuitenkin tietyin laissa säädetyin edellytyksin jatkaa siirtymäaikaa enintään 30.6.2030 saakka ilmoittamalla asiasta Valtionkonttorille viimeistään 30.9.2026.
Päijät-Hämeen liitto varmistaa oikeudellisen asemansa ilmoittamalla Valtionkonttorille pidennetyn siirtymäajan käyttämisestä. Tavoitteena on turvata palveluiden jatkuvuus myös 30.6.2027 jälkeen.
Yhteiskilpailutus mahdollistaa hallitun siirtymän, kustannusten ennakoitavuuden ja palveluiden jatkuvuuden turvaamisen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 20.8.2026.
Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättäisi valtuuttaa vastuuviranhaltijat valmistelemaan ja hyväksymään lopullisen siirtosopimuksen yhtiön kanssa ja tekemään Valtionkonttorille ilmoituksen pidennetyn siirtymäajan käyttämisestä, hyväksyä yhteiskilpailutukseen osallistumisen sekä hyväksyä siirtosopimusluonnoksen Provincian ehdotuksen mukaisesti.
Hankintalain muutos haastaa laajasti kuntakenttää. Tästä huolimatta on ollut hyvä nähdä että pienosakkaat ja Provincia ovat kyenneet ratkaisukeskeiseen keskusteluun jokaisen omistajan tilanteen ratkaisemiseksi, toteaa maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.
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Yhteyshenkilöt
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
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