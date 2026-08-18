Tjänster hotade i huvudstadsregionen: 500 arbetsplatser kan försvinna i Esbos och Vandas samarbetsförhandlingar
18.8.2026 09:40:52 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Esbo och Vanda inleder massiva samarbetsförhandlingar inom en snar framtid. Arbetet försvinner inte, och städernas personal blir tvungna att axla en allt större arbetsbörda.
Stadsbornas tjänster inom huvudstadsregionen försämras oundvikligen om hundratals arbetstagare får sparken från Esbo och Vanda stad. Städerna inleder samarbetsförhandlingar inom en snar framtid. Sammanlagt 500 arbetsplatser är hotade.
– Bibliotek, motionsplatser och konsertsalar hålls inte igång utan yrkeskunnig personal. Sparåtgärdernas offer blir Esbo- och Vandaborna och städernas arbetstagare, säger fackförbundet JHL:s ordförande Håkan Ekström.
Cirka 8 500 personer arbetar för Vanda stad. En stor del av daghemmens, skolornas och de övriga läroinrättningarnas personal, 5 500 personer, är avgränsade utanför uppsägningar och permitteringar. I praktiken är till exempel lärarnas och barnskötarnas arbetsplatser inte hotade.
Inte heller i Esbo riskerar de arbetstagare och tjänsteinnehavare som arbetar med undervisning och fostran att få sparken eller bli permitterade. För Esbo stad arbetar cirka 11 000 personer, och av dem jobbar 8 000 med sådana uppgifter som inte drabbas av uppsägningar och permitteringar.
– Det är förstås bra att städerna håller daghem och skolor öppna. Men inte en enda skola eller ett enda daghem fungerar utan städning och underhåll. Jag är väldigt orolig för hur dessa tjänster ska produceras i framtiden, betonar Ekström.
Esbo stad gick rejält på plus i fjol. Bokslutet hade ett överskott på 110 miljoner euro. Det oaktat söker staden besparingar på 10 miljoner i förhandlingarna.
– Besparingarna är fullständigt oansvariga. Hur tänker staden i framtiden hitta kompetenta arbetstagare om de kan förlora sin arbetsplats när som helst?
Utöver uppsägningar kan det förekomma omfattande permitteringar i Esbo och Vanda. Anställningsförhållanden kan även omvandlas till deltidsanställningar och anställningsvillkoren ändras.
– Det är solklart att städernas personal blir tvungna att axla en oskälig börda om Esbo och Vanda säger upp så här många personer. Arbetet försvinner ingenstans.
Vanda ämnar inleda sina samarbetsförhandlingar den 18 augusti, Esbo den 2 september.
– Vi följer situationen noga och försvarar våra medlemmars anställningsvillkor på alla sätt som behövs, betonar Ekström
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Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmFackförbundet JHL:s ordförandePuh:040 828 2865
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Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 160 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.
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