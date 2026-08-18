Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten loppuraportti: pitkäjänteinen työ on tuottanut tuloksia

Metsäteollisuuden yhteiset vastuullisuussitoumukset laadittiin vuonna 2012, ja niitä laajennettiin sekä konkretisoitiin vuonna 2018. Sitoumukset kattavat vastuullisuuden kaikki osa-alueet taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta ympäristö- ja ilmastokysymyksiin sekä koko arvoketjun metsistä lopputuotteisiin. Loppuraportti kokoaa yhteen toimialan kehityksen kuuden vastuullisuusteeman ja 17 sitoumuksen osalta.

Raportin perusteella metsäteollisuus on onnistunut edistämään vastuullisuutta laajasti eri osa-alueilla. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden tuotantolaitosten käyttämästä energiasta nousi vuonna 2025 jo 95 prosenttiin, mikä ylitti selvästi asetetun 90 prosentin tavoitteen. Työturvallisuudessa poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä on puolestaan vähentynyt 78 prosenttia vuodesta 2010.

Myös materiaalitehokkuudessa on saavutettu merkittäviä tuloksia. Vuonna 2024 jo 95 prosenttia tuotannossa syntyvistä sivuvirroista hyödynnettiin materiaalina tai energiana, ja kaatopaikkajätteen määrä on laskenut marginaalisen pieneksi.

Kaikkia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu suunnitellusti. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei päästy metsien monimuotoisuuteen, metsätalouden vesistövaikutuksiin, puun sertifiointiasteeseen sekä tuotannon ravinnepäästöjen vähentämiseen liittyvissä sitoumuksissa. Toimialan näkemyksen mukaan kehitystä on kuitenkin tapahtunut myös näillä osa-alueilla, vaikka toimintaympäristön muutokset ja ulkoiset tekijät ovat vaikeuttaneet tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuustyö jatkuu

– Yli vuosikymmenen mittainen vastuullisuussitoumusten kausi osoittaa, että yhteiset tavoitteet, avoin seuranta ja pitkäjänteinen työ tuottavat tuloksia. Vaikka edistystä on tapahtunut paljon, kestävyyden vahvistaminen liiketoimintaa tukevilla tavoilla vaatii jatkuvaa työtä myös seurantajakson jälkeen. Onnistumalla tässä, suomalainen metsäteollisuus voi toimia vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjänä kirittäen siten kestävää kehitystä koko metsätalouden globaalissa arvoketjussa. Työ ei päätyy, vaan vastuullisuus on jatkossakin keskeinen osa toimialamme uudistumista ja kasvua, toteaa johtaja, Ville Hulkkonen, Metsäteollisuus ry:stä.

Vaikka vastuullisuussitoumusten raportointikausi päättyy, vastuullisuustyö jatkuu metsäteollisuusyrityksissä ja toimialatasolla. Vastuullisuudesta raportoidaan ja viestitään yritysten omien tavoitteiden, toimenpiteiden ja lakisääteisten raportointivelvoitteiden kautta. Jatkossa toimialan vastuullisuusteoista kerrotaan Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla.

Vastuullisuussitoumukset ovat olleet merkittävä yhteinen työkalu toimialalle ja tarjonneet konkreettisen tavan seurata vastuullisuustyön etenemistä yli vuosikymmenen ajan. Loppuraportin mukaan pitkäjänteinen työ on vahvistanut metsäteollisuuden kykyä vastata kasvaviin vastuullisuusodotuksiin sekä tukea kestävää kasvua, kilpailukykyä ja puhdasta siirtymää.