Keski-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialuejohtajien kannanotto: Talous korjataan palveluja uudistamalla – ei karttaharjoituksilla

18.8.2026 10:02:16 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Hyvinvointialueiden talous kohenee ja velkajarrun tavoitteissa onnistutaan vain uudistamalla palveluja, vahvistamalla vaikuttavuutta, tehostamalla toimintaa, kehittämällä rahoitusmallia ja investoimalla viisaasti – ei piirtämällä alueiden rajoja uudelleen.

Rakenteiden uudistaminen aiheuttaisi lisää kustannuksia samalla tavoin kuin hyvinvointialueuudistuksen alussakin. Esimerkiksi pelkästään Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden yhdistämisen kustannuksiksi on arvioitu 95–130 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistämiseen liittyvä johtamisrakenteeseen säästöpotentiaali on marginaalinen. Esimerkiksi Pohjoisen yhteistyöalueen toimivan johdon kokonaispalkkakustannukset ovat alle 1 prosentti henkilöstömenoista ja noin 0,5 prosenttia toimintakuluista. Vaikka alueen toimivan johdon henkilöstömäärä puolitettaisiin, säästö jäisi noin 0,2 prosenttiin kokonaismenoista. Yhdistämisten lasku taas voi koko Suomen osalta olla yhdestä kahteen miljardia euroa.

Alueitten yhdistämisen hintalappu syntyy muun muassa muutosvaiheen valmistelu- ja toimeenpanotyöstä, tietojärjestelmien, sopimusten ja johtamisrakenteiden yhteensovittamisesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Lisäksi heijastevaikutuksina jo pelkkä yhdistämisen uhka pysäyttäisi kehitystyön, palveluverkkouudistukset ja säästötoimet monilta alueilta aiheuttaen mittavia kustannuksia.

Hyvinvointialueiden väliarvion raportin mukaan alueiden talousongelmat eivät myöskään johdu aluerakenteesta:

”Rahoituksen tason määräytymisperusteet eivät ole alkuvaiheessa vastanneet toteutunutta palvelutarpeen ja kustannusten kehitystä. Rahoituksen jälkikäteistarkistuskaan ei nosta rahoituksen tasoa pysyvästi yllättävän kustannusshokin jälkeen, eikä täytä alkuvaiheen rahoituspohjan vajetta.”

Tuottavuuden kasvattaminen onnistuu nykyalueilla ja niiden yhteistyöllä. Palvelutavoitteet tulee määritellä kansallisesti. Palveluvelvoitteiden ja rahoituksen tason tulee olla keskenään tasapainossa.

Nyt ei ole aika pysäyttää kehitystä, vaan kasvattaa tuottavuutta. Karttaharjoitusten aika ei ole nyt.

Lisätietoja

Raija Kontio
Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Jari Jokela
Hyvinvointialuejohtaja, Lapin hyvinvointialue

Mikko Komulainen
Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kirsi Leivonen
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Max Lönngvist
Hyvinvointialuejohtaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Marina Kinnunen
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Piia Vuorela
Hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Sami Mäenpää
Hyvinvointialuejohtaja, Kainuun hyvinvointialue

Olli Naukkarinen
Hyvinvointialuejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Tero Mäkiranta
Hyvinvointialuejohtaja, Satakunnan hyvinvointialue

Tero Järvinen
Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Petri Virolainen
Hyvinvointialuejohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Sally Leskinen
Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Harri Hagman
Hyvinvointialuejohtaja, Kymenlaakson hyvinvointialue

Marko Korhonen
Hyvinvointialuejohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Santeri Seppälä
Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue

Avainsanat

keski-suomen hyvinvointialuehyvinvointialuehyvinvointialuejohtajat

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Kotisataman toiminta Suolahdessa päättyy vuokrasopimuksen päättyessä, asukkaiden asuminen turvataan17.8.2026 14:28:47 EEST | Tiedote

Hoivakoti Kotisataman tilan omistava Attendo Oy ei jatkanut hyvinvointialueen määräaikaista vuokrasopimusta ja siksi Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen päättymiseen Suolahden Kotisatamassa. Keski-Suomen hyvinvointialueen oman toiminnan suunnitellaan päättyvän Kotisatamassa 31.1.2027 mennessä. Asukkaille järjestetään uudet kodit yhdessä keskustellen.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.8.2026 06:56:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.08.2026 Rakennuspalo: keskisuuri, Läheviidantie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Läheviidantielle Hankasalmelle. Kohteessa lämmitetty puuhellaa, joka sytyttämishetkellä työntänyt savut asuntoon sisälle, ei paloa. Tieto savuhälytyksestä saatiin kohteessa olevan turvapuhelimen kautta. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhteensä yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos tuulettaa asuinrakennuksen tilat. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye