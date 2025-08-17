Ennätysjahdissa olevalla Mika Törröllä kymmenes Suomen Vahvin Mies -finaali: ”Treenit lupaavat tosi hyvää”

Ennätykselliset kuusi kertaa Suomen vahvimmaksi mieheksi kruunattu Mika Törrö tavoittelee elokuun lopussa Lappeenrannassa jälleen uutta ennätystä.

Seitsemäs titteli on joensuulaisen kirkkaana tavoitteena.

Helpolla voitto ei irtoa.

”Tulee kyllä tosi tiukka taistelu. Mukana on sellaiset viisi–kuusi kaveria, joilla on hyvin onnistuessaan mahdollisuus voittoon. Kymmenessä lajissa pisteitä voi mennä paljon ristiin, ja kaikki on mahdollista. Huikea kisa on tulossa”, Törrö sanoo.

Kiitos kilpakumppanille

Lappeenrannan kisa on Törrön kymmenes Suomen Vahvin Mies -finaali. Ensimmäisellä kerralla vuonna 2017 hän sijoittui neljänneksi. Sen jälkeen podium-sijoja on tullut kahdeksan vuotta putkeen.

Pitkästä urasta huolimatta Törrö on pystynyt edelleen kehittymään. Parin haastavamman vuoden jälkeen valmistautuminen tämän vuoden finaaliin on onnistunut hyvin.

Kehityksen taustalla on ehjä treenikausi.

”Jessen kanssa olemme saaneet kokonaispaketin hyvään kuntoon. Olemme löytäneet treeneihin sopivan kokonaiskuorman ja oikeat apuliikkeet, jotta tulokset kehittyvät, mutta kroppa kuitenkin kestää. Treeneissä on tullut ennätyksiä, ja kunto on paljon parempi kuin esimerkiksi viime vuonna. Lähtökohdat ovat hyvät”, Törrö kiittää valmentajaansa Jesse Pynnöstä. Pynnönen on itsekin yksi finalisteista.

”Mutta niin pitääkin olla tänä vuonna. Muutkin ovat viime vuotta paljon vahvempia.”

Kaksi päivää, kymmenen lajia

Finaali käynnistyy lauantaina viidellä lajilla ja ratkeaa sunnuntain viiden lajin jälkeen.

Punnerrukset eivät ole Törrön vahvuuksia.

”Lauantain tukkipunnerrus ja sunnuntain pukkityöntö ovat niitä lajeja, joissa pistemenetykset pitää saada minimoitua. Muiden lajien pitäisi olla etukäteen arvioituna itselle parempia. Niistä haetaan tasaisesti hyviä pisteitä.”

Kannustus tuo lisää kiloja

Törrö myöntää, että vatsassa on perhosia.

”Edessä on vuoden pääkisa. Omat odotukset ovat korkealla. Samoin kannattajat odottavat, että suoriudun hyvin. Kun voittoja on kertynyt paljon, olen yrittänyt löytää vähän rennompaa lähestymistapaa ja vähentää paineita.”

Törrö toivoo yleisöä paikalle juhlakisaansa.

”Kun yleisö kannustaa, kyllä se auttaa kovempiin suorituksin kuin treeneissä. Minullakin tulokset paranevat saliympäristöön verrattuna, kun katsomossa karjutaan. Se on äärimmäisen tärkeää.”

Ennen Suomen Vahvin Mies -finaalia Törrö osallistuu Strongman Champions Leaguen World’s Strongest Viking -kilpailuun Janakkalan Turengissa ja Harvialan kartanolla 22. elokuuta. Kilpailu alkaa kello 14. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua.

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