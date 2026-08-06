SuPerin Inberg: Teknologia ei saa vähentää hoitajien määrää ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

SuPerin Inberg: Lähihoitajan nimikesuojausta ei saa poistaa – se turvaa asiakas- ja potilasturvallisuutta 6.8.2026 08:22:19 EEST | Tiedote

SuPer kannattaa asiakas- ja potilastyötä tekevien lähihoitajien ja perustason ensihoitajien rekisteröinnin ja nimikesuojan jatkamista sekä kansallista koordinaatiota sote-työntekijöiden kielikoulutukseen. SuPer on antanut lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavaan ammattihenkilölainsäädännön kokonaisuudistuksen esitykseen, jolla halutaan muun muassa vahvistaa ammattihenkilöiden kielitaitoa sosiaali- ja terveydenhuollossa.