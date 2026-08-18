Kallioon ja Vallilaan lisätään kasvillisuutta kaduille ‒ myös Hämeentiestä suunnitellaan vihreämpi
18.8.2026 14:13:58 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Hämeentien joukkoliikennekadun varteen suunnitellaan lisää katuvihreää viihtyisyyden lisäämiseksi Kallioon ja Sörnäisiin. OmaStadi-hanke puolestaan lisää kasvillisuutta Kallion kirkon edustalle sekä Vallilaan Elimäenkadulle, Kangasalantielle ja Eurantielle.
Katupuiden ja vehreyden lisäämisestä tulee paljon toiveita kaupunkilaisilta. Myös Helsingin kaupungin oma strateginen tavoite on lisätä katujen vehreyttä. Puiden ja muun kasvillisuuden lisääminen on keino sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin, edistää luonnon monimuotoisuutta ja luoda viihtyisämpää katutilaa.
Hämeentiestä halutaan kauniimpi ja elävämpi
Vuonna 2021 valmistuneesta Hämeentien joukkoliikennekadusta on tullut vuosien aikana palautetta katuvihreän vähäisyydestä. Kaupungin tavoitteena on nyt lisätä kadulle vehreyttä ja viihtyisyyttä sekä parantaa alueen oleskelumahdollisuuksia. Suunnittelualue ulottuu Hakaniementorilta Helsinginkadulle.
Alueelle on suunniteltu istutettavaksi uusia yksittäisiä puita ja pensaita, pensas- ja perenna-alueita, sipulikasveja sekä köynnöspylväitä ja istutusruukkuja. Suunniteltavat istutukset ovat pysyviä. Nykyisten katupuiden kasvuolosuhteita pyritään parantamaan muuttamalla niiden juuristoalueita kasvipeitteisiksi. Kadun varteen lisätään myös muun muassa oleskelukalusteita ja pyörätelineitä.
Vihreyttä on pyritty suunnittelemaan alueelle kattavasti, mutta kasvillisuuden sijoittelussa on otettava huomioon nykyiset maanalaiset johdot ja muu kunnallistekniikka, jotka rajoittavat esimerkiksi puiden istuttamista.
Suunnitelmaluonnoksia esitellään asukkaille torstaina 27. elokuuta klo 16.30–18.30 Kallion kirjastossa (Viides linja 11). Suunnitelmiin voi tulla tutustumaan ja keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa oman aikataulunsa mukaan. Alueen yrittäjille järjestetään oma keskustelutilaisuus perjantaina 28. elokuuta.
Katujen rakennussuunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmat hyväksytään viranhaltijapäätöksillä. Rakentaminen voisi alkaa keväällä 2027.
Kallioon ja Vallilaan lisätään katuvihreää myös OmaStadin kautta
Kalliossa ja Vallilassa on käynnistynyt OmaStadi-hanke, jossa alueille lisätään katuvihreää muuttamalla nykyisiä kiveysalueita ja pysäköintiruutuja istutusalueiksi. Kohteissa tehdään myös muita katuympäristön parannustöitä.
Työt käynnistyivät Kangasalantiellä ja Eurantiellä 17. elokuuta. Elimäenkadulla ja Kallion kirkon edustalla työt alkavat hieman myöhemmin. Töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.
Työmaan järjestelyt aiheuttavat alueelle väliaikaisia muuttuvia liikennejärjestelyitä niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin autoilijoille. Työmaasta voi myös aiheutua tilapäistä melua ja tärinää sekä työmaakoneiden liikennettä. Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeentien viherryttäminen:
Stefan Eklöf, projektinjohtaja, Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, stefan.eklof@hel.fi, p. 09 310 52239
Lisää katuvihreää Kallioon ja Vallilaan:
Rakennuttaminen: Juhani Jaatinen, tiimipäällikkö, Yleiset alueet / Alueellinen rakennuttaminen, juhani.jaatinen@hel.fi, p. 09 310 70693
Suunnittelu: Markus Nevalainen, projektipäällikkö, Liikenne- ja katusuunnittelu, markus.nevalainen@hel.fi, p. 09 310 52805
Urakoitsija: Antti Kohonen, työmaapäällikkö, GRK Suomi Oy, antti.kohonen@grk.fi, p. +358 4015897237
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