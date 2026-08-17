Kokoomuksen Castrén: Enemmistö suomalaisista kannattaa alle 15-vuotiaiden somekieltoa – nyt tarvitaan päätöksiä
18.8.2026 11:02:30 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Maaret Castrén pitää tärkeänä, että alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittava lainsäädäntö saadaan vietyä eteenpäin vielä tämän hallituskauden aikana. Castrénin mukaan tuore kysely osoittaa, että suomalaiset odottavat päättäjiltä tekoja.
Ajatuspaja Toivon Iro Researchilla teettämän kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista kieltoa kannattaa 59 prosenttia.
– Suomalaisilta tulee selvä viesti, että lasten suojelemista sosiaalisen median haitoilta ei pidä enää lykätä. Kun kaikkien suomalaisten ja kaikkien hallituspuolueiden kannattajien enemmistö haluaa ikärajan, hallituksella pitäisi olla kaikki edellytykset viedä asiaa yhdessä eteenpäin, Castrén sanoo.
Castrénin mukaan sosiaalisen median rajoittamisesta voisi olla merkittäviä hyötyjä lasten ja nuorten terveydelle, kehitykselle ja arjelle.
– Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, ja parhaimmillaan se on hieno tapa pitää yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin ympäri maailmaa. Sosiaalista mediaa ei pidä demonisoida.
– Lapsi ei ole kuitenkaan pieni aikuinen. Lapsen harkintakyky ole vielä samalla tasolla kuin aikuisella, ja se tulee kaikkien tunnistaa, Castrén toteaa.
Sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaalisen median vaikutuksia lapsiin ja nuoriin selvittänyt työryhmä julkaisi kesällä raportin, jonka mukaan 97 prosenttia jo 11–13-vuotiaista käyttää sosiaalista mediaa. Yli kolmasosa 11–13-vuotiaista viettää somessa vähintään kolme tuntia päivässä.
– Emme voi jättää lasta yksin kilpailemaan maailman suurimpien teknologiayhtiöiden kehittämiä algoritmeja vastaan. Palvelut on rakennettu pitämään käyttäjä mahdollisimman pitkään ruudulla. Se ei missään nimessä ole lapsen edun mukaista.
Castrén muistuttaa, että somen haitat eivät rajoitu runsaaseen ruutuaikaan. Nuoret itse nostavat vakaviksi ongelmiksi seksuaaliväkivallan, kiusaamisen, ahdistelun sekä väkivaltaisen ja ahdistavan sisällön. Nuoret ovat myös tunnistaneet epärealistiset vertailupaineet, koukuttavuuden sekä uneen, liikkumiseen ja keskittymiseen liittyvät vaikeudet.
– Someyhtiöt eivät ole kyenneet suojelemaan lapsia vapaaehtoisesti, joten yhteiskunnan on asetettava rajat, Castrén jatkaa.
Lapset ovat itse arvioineet, että ilman sosiaalista mediaa he tapaisivat kavereitaan enemmän kasvotusten, keskustelisivat enemmän perheenjäsentensä kanssa, liikkuisivat enemmän ja käyttäisivät enemmän aikaa harrastuksiin. Yli puolet arvioi myös nukkuvansa enemmän.
– Ikäraja ei ole rangaistus lapselle eikä kasvatusvastuun ottamista pois vanhemmilta. Päinvastoin yhteinen sääntö tukisi perheitä tilanteessa, jossa yksittäisen vanhemman on vaikea asettaa rajoja, jos kaikki lapsen kaverit ovat jo somessa. Lasten turvallisuus ei myöskään saa riippua siitä, kuinka paljon vanhemmilla on aikaa, tietoa tai teknisiä valmiuksia valvoa palvelujen käyttöä, Castrén painottaa.
Castrénin mukaan valmistelussa on ratkaistava tarkasti, mitä palveluita rajoitukset koskisivat, miten ikärajaa valvottaisiin ja kuinka vastuu asetettaisiin ensisijaisesti alustoille. Samalla on huolehdittava siitä, etteivät rajoitukset tarpeettomasti estä yhteydenpitoa, opiskelua tai harrastamista.
– Nyt on siirryttävä tekoihin, ja kokoomus on siihen valmis. Erityisesti perussuomalaisten pitäisi antaa nyt vihreää valoa etenemiselle, jotta hyvä hanke ei jää hyllylle, emmekä jää muiden maiden jalkoihin, Castrén päättää.
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Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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