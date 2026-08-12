Pirkanmaan hyvinvointialue

Kysely medialle Pirhan avoimuudesta ja mediayhteistyöstä

19.8.2026 10:53:01 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää toimittajien näkemyksiä hyvinvointialueen avoimuudesta ja mediayhteistyön toimivuudesta. Vastaa kyselyyn 2.9. mennessä.

Avoimuuden, läpinäkyvyyden ja mediapalvelun kehittäminen ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja viestinnän strategisia kehittämiskohteita lähivuosina. Tarvitsemme nyt eri medioissa työskentelevien toimittajien palautetta hyvinvointialueen käytännöistä, jotta voimme parantaa toimintaamme.

Voit jakaa tätä viestiä ja kyselylinkkiä myös muille vastaajille. Jaa viesti ja linkki erityisesti siinä tapauksessa, jos viesti tuli toimituksen yleiseen sähköpostiin. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Vastaa kyselyyn oheisesta linkistä.

Vastausaika on 19.8.-2.9.2026.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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