Kokoomuksen Satonen: Tervetuloa kokoomuksen linjalle keskusta

– On hyvä, että keskusta puhuu nyt työntekoon kannustavammasta ja vastikkeellisemmasta sosiaaliturvasta. Tervetuloa kokoomuksen linjalle. Vaikeampi on ymmärtää, miksi keskusta ei ole eduskunnassa kannattanut päätöksiä, joilla juuri tätä on tehty, Satonen sanoo.



Orpon hallitus on vahvistanut toimeentulotuen vastikkeellisuutta. Työkykyisen tuensaajan on lähtökohtaisesti ilmoittauduttava kokoaikatyön hakijaksi ja pidettävä työnhakunsa voimassa. Keskusta esitti uudistuksen hylkäämistä.



– Tässä puheiden ja tekojen ristiriita näkyy kaikkein selvimmin. Mitä vastikkeellisuutta keskusta oikein kannattaa, jos ei edes velvollisuutta hakea työtä? Satonen kysyy.



Keskusta on arvostellut myös työnhaun velvoitteiden vahvistamista, pakollista työnhakuprofiilia ja ansioturvan porrastamista. Hallituksen tavoitteena on ollut purkaa kannustinloukkuja, lisätä työnhakua ja vahvistaa työn vastaanottamisen kannusteita.



Satosen mukaan työnhaun velvoitteiden pitää olla tarkoituksenmukaisia, mutta perusperiaatteesta ei pidä tinkiä.



– Työn pitää aina olla kannattavampaa kuin se, ettei työtä ole. Sosiaaliturvan tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin, ja työkykyiseltä voidaan samalla edellyttää aktiivisuutta. Jos keskusta on nyt aidosti tällä linjalla, hyvä. Silloin sen kannattaa myös tukea päätöksiä, joilla linjaa toteutetaan käytännössä, Satonen päättää.