Kokoomuksen Satonen: Tervetuloa kokoomuksen linjalle keskusta
18.8.2026 13:51:45 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
– Kun Orpon hallitus on tällä kaudella vahvistanut sosiaaliturvan ja työnhaun velvoittavuutta, keskusta on keskeisissä uudistuksissa asettunut hallituksen linjaa vastaan, kokoomuksen kansanedustaja ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kommentoi Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen puheita sosiaaliturvan vastikkeellisuuden lisäämisestä.
– On hyvä, että keskusta puhuu nyt työntekoon kannustavammasta ja vastikkeellisemmasta sosiaaliturvasta. Tervetuloa kokoomuksen linjalle. Vaikeampi on ymmärtää, miksi keskusta ei ole eduskunnassa kannattanut päätöksiä, joilla juuri tätä on tehty, Satonen sanoo.
Orpon hallitus on vahvistanut toimeentulotuen vastikkeellisuutta. Työkykyisen tuensaajan on lähtökohtaisesti ilmoittauduttava kokoaikatyön hakijaksi ja pidettävä työnhakunsa voimassa. Keskusta esitti uudistuksen hylkäämistä.
– Tässä puheiden ja tekojen ristiriita näkyy kaikkein selvimmin. Mitä vastikkeellisuutta keskusta oikein kannattaa, jos ei edes velvollisuutta hakea työtä? Satonen kysyy.
Keskusta on arvostellut myös työnhaun velvoitteiden vahvistamista, pakollista työnhakuprofiilia ja ansioturvan porrastamista. Hallituksen tavoitteena on ollut purkaa kannustinloukkuja, lisätä työnhakua ja vahvistaa työn vastaanottamisen kannusteita.
Satosen mukaan työnhaun velvoitteiden pitää olla tarkoituksenmukaisia, mutta perusperiaatteesta ei pidä tinkiä.
– Työn pitää aina olla kannattavampaa kuin se, ettei työtä ole. Sosiaaliturvan tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin, ja työkykyiseltä voidaan samalla edellyttää aktiivisuutta. Jos keskusta on nyt aidosti tällä linjalla, hyvä. Silloin sen kannattaa myös tukea päätöksiä, joilla linjaa toteutetaan käytännössä, Satonen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto SatonenKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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