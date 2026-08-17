Vihreiden Virta: Suomi lipuu kohti tuloerojen eurooppalaista keskitasoa – ja se on Orpon hallituksen tietoinen valinta
18.8.2026 14:44:01 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Petteri Orpon hallitus on tietoisella valinnallaan ajanut Suomen kahtia – ja tuore tutkimus vahvistaa tämän. Tutkimuksen mukaan hallituksen vero- ja sosiaaliturvapäätökset ovat siirtäneet Suomen pois pienten tuloerojen maiden kärjestä kohti eurooppalaista keskitasoa.
Tuoreen Laboren tutkijoiden laskelman mukaan hallituksen toimet ovat kasvattaneet tuloeroja mittaavaa gini-kerrointa 0,84 pistettä. Kerroin on nyt 29,42 – käytännössä samalla tasolla kuin EU-maiden keskiarvo. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kyse on historiallisesta käännekohdasta.
– Suomi on perinteisesti ollut pienten tuloerojen mallimaa, mikä on osaltaan tehnyt yhteiskunnastamme vahvan ja yhtenäisen. Nyt hallitus on ajanut meidät eurooppalaiseen keskikastiin, ja se on tapahtunut yhden ainoan hallituskauden aikana. Tämä ei ole tapahtunut sattumalta vaan hallituksen tietoisten valintojen seurauksena, Virta sanoo.
Tutkimuksen mukaan pienituloisimman viiden prosentin tulot ovat pudonneet keskimäärin 828 euroa vuodessa, kun taas suurituloisimman viiden prosentin tulot ovat kasvaneet 2 137 euroa. Pienituloisten määrä on kasvanut lähes 99 000 hengellä ja köyhissä talouksissa elävien lasten määrä lähes 26 000:lla.
Virran mukaan hallitus on muovannut kahta erilaista Suomea, eikä se ole kyennyt esittämään muuta keinoa talouden tasapainottamiseen kuin heikoimpien leikkaaminen.
– Hallitus leikkasi lähes kaksi miljardia euroa työttömyysturvasta, koulutustuesta ja asumistuesta ja antoi samaan aikaan suurituloisimmille veronkevennyksiä. 26 000 lasta on pudonnut köyhyyteen tämän hallituksen aikana. Tämä ei ole yhtenäistä Suomea rakentavaa talouspolitiikkaa, jota hallitusohjelma lupasi, vaan politiikkaa, joka rakentaa kahta toisistaan yhä kauemmas ajautuvaa Suomea, Virta sanoo.
Virran mukaan tuloerojen kasvattaminen on ollut hallituksen tietoinen valinta ja sen kääntäminen on myös valinta.
– Vihreät haluaa rakentaa Suomea, jossa railot eri väestöryhmien välillä eivät kasva vaan heikoimmista pidetään huolta. Suomea, jossa tausta ei määritä sitä kuka voi menestyä ja kuka ei. Suomea, joka on oikeudenmukainen ja jossa jokainen voi rakentaa hyvää elämää, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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